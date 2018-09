Stiri pe aceeasi tema

- Un taifun puternic a adus ploi abundente si vanturi puternice, apropiindu-se sambata de sudul Japoniei, ceea ce a dus la anularea a sute de zboruri si intreruperi de curent electric in mai multe orase, relateaza Reuters.

- Taifunul Jebi care a lovit marti vestul Japoniei, cel mai puternic din ultimii 25 de ani, a ucis zece oameni, in timp ce alti peste 300 au fost raniti, a lasat doua milioane de gospodarii fara curent electric si a cauzat anularea a aproximativ 800 de zboruri. Jebi a afectat doua mari orase japoneze,…

- Un taifun puternic care se apropia de Tokyo miercuri seara, amenintand regiunile de pe coasta Pacificului la nord-est de capitala cu precipitatii abundente si rafale puternice de vant, a dus la anularea mai multor...

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.

- Federatia de fotbal din Senegal (FSF) a cerut Federatiei internationale de fotbal (FIFA) sa reconsidere criteriul fair play de departajare, dupa ce nationala sa a fost eliminata de la Cupa Mondiala din Rusia din cauza numarului mai mare de cartonase galbene primite comparativ cu Japonia, cu care a terminat…