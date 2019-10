Stiri pe aceeasi tema

- Peste 26 milioane de persoane au tranzitat frontiera pe perioada sezonului estival, in crestere cu 17% fata de perioada similara a anului trecut, anunța Inspectoratul General al Poliției de Frontiera (IGPF). In perioada sezonului estival (1 iunie – 6 septembrie 2019), frontiera romana a fost tranzitata…

- Grupul Electrica a inregistrat, in primele șase luni ale acestui an, un profit net consolidat de 109 milioane RON, acoperind pierderea din T1 in suma de 41 milioane RON printr-un profit net inregistrat in T2 de 150 milioane RON. Profitul net consolidat bugetat pentru anul 2019 este in suma de 121 milioane…

- Cifra de afaceri a companiei a crescut in perioada mentionata cu 19%, la 264,15 milioane lei. Veniturile din exploatare s-au majorat cu 17%, de la 240,2 milioane lei in primul semestru din 2018 la 280,1 milioane lei in perioada ianuarie-iunie 2019. Cheltuielile din exploatare au crescut…

- Primaria Blaj beneficiaza de fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Veza din municipiu. In acest sens a fost lansata o licitație in valoare de 3,1 milioane de lei fara TVA. Se dorește amenajarea parcului/spațiului verde din incinta Parcului…

- Valoarea totala a sumelor de recuperat de Romania din țari precum Coreea de nord, Irak, Sudan, Somalia, Nigeria etc. a scazut, anul trecut. Este vorba de creanțele provenite din activitatea de export, cooperare economica internationala si alte actiuni externe, derulate inainte de 31 decembrie 1989.…

- Gazul metan extras a insumat 17,35 milioane boe (2,7 miliarde mc), cantitate in crestere cu 2,3% fata de primele 6 luni din 2018. Gazul metan din productia interna livrat catre terti a insumat 28 TWh. Productia de energie electrica s-a ridicat in perioada mentionata la 171,6 GWh (minus 63,2%).…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,491 miliarde de euro (comparativ cu 1,660 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,476 miliarde de euro, iar creditele intragrup au…

- O capodopera a pictorului francez de origine rusa Nicolas de Stael, intitulata "Parc des Princes" si datand din 1952, estimata la un pret cuprins intre 18 milioane si 25 de milioane de euro, va fi pusa in vanzare de familia artistului la o licitatie ce va avea loc pe 17 octombrie la Paris, au anuntat…