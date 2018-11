Un tablou furat a fost gasit in Tulcea. Era pictat chiar de PICASSO

Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou despre care exista informatii ca ar fi „Tete D ‘Arlequin“, pictat de Picasso, disparut dintr-un muzeu din Olanda, a fost gasit ingropat la tulpina unui copac, in Tulcea, dupa ce o persoana a primit informatii prin intermediul unei scrisori anonime. Politia Romana si DIICOT fac ancheta. Potrivit…

