- Premierul Boris Johnson a revenit in tromba miercuri in Camera Comunelor, parasind mai devreme lucrarile Adunarii generale a ONU de la New York. Știa probabil ce-l așteapta dupa ce Curtea Suprema britanica a declarat ilegala suspendarea activitații parlamentului pentru o perioada de cinci saptamani.…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, se va intalni luni dupa-amiaza, la New York, cu Donald Tusk, presedintele in functie al Consiliului European, cu ocazia reuniunii Adunarii Generale ONU, a anuntat vineri un oficial UE, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit mediafax.Intrevederea…

- Cancelarul german Angela Merkel a anunțat miercuri ca Marea Britanie înca are șansa sa iasa din Uniunea Europeana în mod ordonat, cu un acord, varianta preferata și de Guvernul german, scrie Mediafax, citând Reuters. „Înca vad posibilitatea unui Brexit ordonat”,…

- O lucrare a celebrului artist stradal Banksy, care ii infatiseaza pe politicienii din Camera Comunelor sub forma unor cimpanzei, va fi scoasa la licitatie si ar putea fi adjudecata contra unei sume de pana la 2 milioane de lire sterline, potrivit Press Association. Opera de arta, intitulata…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti ca vrea sa depuna eforturi sa ajunga la un nou acord de divort cu UE, in urma unei serii de dezavuari usturatoare din partea Camerei Comunelor, care se opune strategiei sale a unui Brexit cu orice pret, relateaza AFP, potrivit news.ro.Liderul…

- La finalul sesiunii, membrii Camerei Comunelor au protestat impotriva suspendarii fluturand pancarte, strigand ”Rușine” și incercand sa il impiedice pe președintele Camerei sa-și paraseasca scaunul. Parlamentul de la Londra a fost prorogat luni, pana pe 14 octombrie, ca urmare a deciziei de a respinge…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Ryanair a avertizat luni ca preturile biletelor ar putea scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a temerilor legate de Brexit. Chiar și în aceste condiții, operatorul aerian irlandez şi-a menţinut ţinta de profit pe 2019, transmite…