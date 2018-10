Stiri pe aceeasi tema

- Un triptic abstract de 10 metri lungime, semnat de Zao Wou-Ki, a fost adjudecat pentru suma de 65 de milioane de dolari, duminica, la Hong Kong, un record mondial pentru acest artist chinez printre cei mai proeminenti, a anuntat casa de licitatii Sotheby's.

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, si ar putea stabili un...

- Un Ferrari 250 GTO, din anul 1962, a fost vandut prin licitație, in statul american California, pentru suma record de 48,4 milioane de dolari. Mașina a fost oferita de catre casa de licitații RM Sotheby’s in Monterey, estimandu-se un preț de 45-60 de milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare evaluare…

