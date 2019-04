Daily Telegraph, cu sediul in Sydney, un tabloid cu tendinte de dreapta al carui patron este omul de afaceri Rupert Murdoch, a imprimat accidental doua pagini ale cotidianului liberal Sydney Morning Herald. Printre articolele publicate in aceste pagini se numara si o scrisoare care face apel la actiune pentru adoptarea unor masuri in lupta cu schimbarile climatice.

Cum s-a petrecut eroarea de imprimare

Daily Telegraph si-a cerut scuze pentru aceasta greseala argumentand ca aceasta a avut loc in timpul procesului de productie. ''Ambele cotidiane impart aceleasi servicii de imprimare,…