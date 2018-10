Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile federale au arestat vineri in Florida un barbat suspectat ca a trimis cel puțin zece pachete cu bombe catre criticii președintelui Donald Trump, inainte cu mai puțin de doua saptamani de alegeri, au spus autoritațile, relateaza Reuters.

- Seria neagra a coletelor cu bombe artizanale adresate unor personalitati anti-Trump a continuat vineri, cei vizati fiind un senator democrat si fostul director al comunitatii americane de informatii. Un suspect a fost arestat in legatura cu aceste incidente, care survin cu cateva zile inainte de alegerile…

- Un exercitiu menit sa testeze capacitatea de raspuns a autoritatilor in cazul producerii unui seism puternic s-a derulat in cursul zilei de sambata. Oamenii trebuie sa aiba in vedere ca este vorba despre o simulare. Mai exact, exercitiul national “SEISM 2018” a inceput in aceasta dimineata, incepand…

- Autoritatile germane au aprobat extradarea suspectului in cazul uciderii jurnalistei bulgare de investigatie Viktoria Marinova, acesta urmand sa fie trimis in Bulgaria in termen de 10 zile, a informat vineri procurorul general al orasului Celle, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cetatean bulgar a fost arestat marti seara in Germania in cazul asasinarii jurnalistei de televiziune Viktoria Marinova, au confirmat miercuri autoritatile bulgare, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres. „Ancheta a permis identificarea unui barbat care a fost arestat ...

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Autoritatile din Marea Britanie au anuntat ca au „suficiente dovezi” pentru condamnarea a doi cetateni rusi, acuzati ca au incercat sa il omoare pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, Iulia, relateaza BBC si The Telegraph.

- Autoritatile mexicane au arestat joi 250 de agenti in uniforma, politisti si agenti municipali de intretinere a spatiului public, ca raspuns la o rata a infractionalitatii crescuta, dar au descoperit ca 20 dintre ei nici nu faceau parte din fortele de ordine, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.