Stiri pe aceeasi tema

- Un sat superb pe malul unui lac din Elvetia scoate la vanzare case cu doar 1 dolar. Oricine isi poate cumpara o casa aici cu o singura conditie. The post Un sat superb pe malul unui lac din Elvetia scoate la vanzare case cu doar 1 dolar. Oricine isi poate cumpara o casa aici cu o singura conditie appeared…

- Organizația ”Salvați Copiii” deschide ușile gradinițelor estivale pentru micuții din medii sociale vulnerabile. Este o ocazie pentru Alehandro sa aiba primii colegi de clasa. The post O gradinița de vara, gratuita, iși deschide porțile la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Echipa din Romania va fi implicata in dezvoltarea de solutii software inovative, care vor sustine procesul editorial al platformei online. Planurile de recrutare vizeaza angajarea a minim 35 de specialisti IT pana in anul 2020. Inaugurarea biroului din Romania vine la mai putin de un an de la inaugurarea…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov a publicat noi imagini din timpul operatiunii de deszapezire pe Transfagarasan, drum care se va deschide The post Zapada de 5 metri pe Transfagarasan. Drumul se deschide oficial pe 1 iulie (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Ferrari a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul SF90 Stradale. Primul plug-in hybrid din istoria constructorului italian mizeaza pe un motor V8 biturbo de 4.0 litri și pe trei motoare electrice (doua pe puntea fața și unul pe puntea spate). Conform declarațiilor facute de Michael Leiters,…

- Cu trei zile inainte de alegerile europarlamentare, primarul celui de-al doilea oras ca marime din Timis deschide un strand care poate fi doar vizitat. Gestul primarului vine la trei ani dupa ce, in campania electorala pentru alegerile locale din 2016, a inaugurat un SPA care sta inchis si acum. Acelasi…

- CEC va deschide, in urmatoarea perioada, sucursale in strainatate, in țarile unde exista comunitați importante de romani, pentru ca aceștia sa poata trimite mai ușor bani acasa, fara comisioaane, a declarat marți la Frasin, in judetul Suceava, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, conform Mediafax,…

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar in care a fost inceputa urmarirea penala in rem pentru savarsirea infractiunilor de tentativa de omor si grup infractional organizat, dupa ce Doina Pana, fost ministru...