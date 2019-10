Stiri pe aceeasi tema

- Un super-taifun este asteptat sa se abata asupra Japoniei in acest weekend, ducand deja anularea a doua meciuri din cadrul Cupei Mondiale de Rugby si a unor mijloace de transport, si amenintand desfasurarea Marelui Premiu de Formula 1 din acest weekend, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mai multe…

- Meciurile Anglia – Franta si Noua Zeelanda – Italia, care urmau sa se dispute sambata, la Yokohama si Toyota, au fost anulate de catre organizatorii Cupei Mondiale de rugby editia 2019, din cauza taifunului Hagibis care urmeaza sa se abata la sfarsitul saptamanii asupra regiunii Tokyo, informeaza AFP.…

- Un super-taifun este asteptat sa se abata asupra Japoniei in acest weekend, ducand deja anularea a doua meciuri din cadrul Cupei Mondiale de Rugby si a unor mijloace de transport, si amenintand desfasurarea Marelui Premiu de Formula 1 din acest weekend, informeaza Reuters. Mai multe parti ale Japoniei…

- Federatia Internationala de Automobilism (FIA), Formula 1, circuitul Suzuka si Federatia japoneza de automobilism supravegheaza indeaproape taifunul Hagibis si impactul potential asupra Marelui Premiu de Formula 1 din acest weekend, informeaza AFP, citand un

- Organizatorii Cupei Mondiale de rugby au emis o avertizare meteorologica, luni, privind apropierea unui puternic taifun de coasta de sud-vest a Japoniei, care ar putea periclita disputarea a doua meciuri programate la finalul saptamanii, informeaza AFP.

- Selectionata de rugby a Japoniei a invins Samoa cu scorul de 38-19, intr-un meci disputat sambata la Toyota in cadrul grupei A a Cupei Mondiale 2019, in care niponii au obtinut a treia victorie consecutiva in competitia gazduita pe teren propriu.

- Tokyo, 20 sep /Agerpres/ - Nationala de rugby a Japoniei a invins vineri, la Tokyo, reprezentativa Rusiei, cu scorul de 30-10 (12-7) in Grupa A, in meciul de deschidere de la Cupa Mondiala 2019. In fata a 48.745 spectatori care au umplut tribunele Tokyo Stadium, reprezentativa tarii gazda nu a dat nicio…

- Selectionerul nationalei de rugby a Japoniei, neozeelandezul Jamie Joseph, spune ca organizarea in aceasta tara a turneului final al Cupei Mondiale 2019 (20 septembrie - 2 noiembrie) reprezinta o oportunitate ''formidabila'' dar si o ''enorma responsabilitate'' pentru…