Un suedez acuzat de spionaj în favoarea Rusiei, arestat preventiv Barbatul de 45 de ani a fost arestat marti seara de Politia pentru securitatea statului suedez (Sakerhetspolisen, SAPO) la un restaurant din Stockholm. Infractiunile suspectate au fost comise intre iulie 2017 si momentul arestarii din aceasta saptamana, potrivit tribunalului districtual din Stockholm. Daniel Stenling, seful unitatii pentru contraspionaj din cadrul SAPO, a declarat mai devreme in aceasta saptamana ca Politia pentru securitatea statului suspecteaza ca barbatul a fost recrutat ca agent de un ofiter al serviciilor de informatii rusesti care lucreaza sub acoperire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

