Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile capitalei Turciei, Ankara, au redenumit strada pe care se construiește noua ambasada a SUA "Malcolm X", dupa preotul musulman de culoare care a luptat pentru drepturile civile, dar acuzat de promovarea rasismului și a violenței, relateaza Reuters.

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP, potrivit Agerpres. Dintre aceste…

- Politia turca a arestat vineri 85 de militari suspectati ca ar avea legaturi cu reteaua peredicatorului Fethullah Gulen, acuzat ca a urzit puciul esuat din iulie 2016, potrivit agentiei Anadolu, scrie AFP conform News.ro . Parchetul de la Ankara a emis mandate de arestare pe numele a 110 militari din…

- Politia turca a arestat vineri 85 de militari suspectati ca ar avea legaturi cu reteaua peredicatorului Fethullah Gulen, acuzat ca a urzit puciul esuat din iulie 2016, potrivit agentiei Anadolu, scrie AFP preluata de news.roParchetul de la Ankara a emis mandate de arestare pe numele a 110…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- 'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu. 'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat…