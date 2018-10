Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul turc a cerut vineri ridicarea masurii arestului la domiciliu si a interzicerii parasirii teritoriului Turciei impuse pastorului american Andrew Brunson, in cadrul unei noi audieri in procesul sau, relateaza AFP, Reuters si dpa. In cazul in care cererea parchetului va fi acceptata de instanta…

- Autoritatile turce au retinut marti 90 de persoane acuzate ca ar avea legaturi cu separatistii din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a anuntat Ministerul turc de Interne, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Operatiunea a avut loc in opt provincii, cu scopul de a impiedica activitati…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP. Dintre aceste persoane, 49 au fost arestate…

- Autoritatile turce au arestat 137 de persoane vineri si sambata, in cadrul unei operatiuni indreptate impotriva insurgentilor din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) intreprinse pe teritoriul Turciei, informeaza sambata agentia Anadolu, preluata de AFP, potrivit Agerpres. Dintre aceste…

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax. Arestarile au fost efectuate in cursul unor operatiuni…

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Autoritatile turce au incarcerat un cetatean german pe care l-au acuzat ca face 'propaganda terorista' pe retelele de socializare online, transmite AFP, care citeaza agentia de presa turca DHA. Barbatul fusese retinut miercuri in provincia Hatay (sudul Turciei) de catre politia antiterorista…