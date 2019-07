Un sud-coreean şi-a dat foc în faţa ambasadei Japoniei la Seul Potrivit politiei, citata de France Presse, septuagenarul a provocat un incendiu in interiorul vehiculului sau parcat in fata ambasadei, inainte de a muri la spital. Douazeci de sticle cu gaz au fost gasite in masina sa. Presa locala a relatat ca tatal vitreg al septuagenarului a fost o victima a muncii fortate in perioada ocupatiei japoneze in timpul Celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Disputa diplomatica generata de colonizarea brutala a Coreii de catre Japonia intre 1910 si 1945 a capatat recent un caracter economic dupa ce Tokyo a inasprit conditiile de export pentru anumite materiale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

