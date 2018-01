Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal, marti, de iubitul ei, incidentul avand loc intr-un coafor din orasul dambovitean Titu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei, scrie agerpres.ro. Femeia se afla in coafor cand s-a…

- Se pare ca omorul s-a petrecut pe fondul geloziei. Se pare ca tanara se certase cu barbatul si nu voia sa se mai impace cu el. In dupa-amiaza de marti, avea programare la coafor sa-si aranjeze parul. Cei doi erau concubini si au un copil minor. Femeia se afla in coafor cand s-a intamplat incidentul,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a demarat cercetari, dupa ce un medic de la Spitalul Pucioasa a fost acuzat ca ar fi agresat ruda unui pacient, in mediul virtual fiind postata o inregistrare a incidentului. Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar…

- Ambulanța lovita de un BMW, in Piața Unirii din Capitala. O ambulanta care se indrepta la un caz, cu semnalele luminoase si acustice in functiune, a fost izbita in plin de un autoturism marca BMW, in care se aflau cinci tineri. Accidentul a avut loc in dimineața zilei de sambata, 20 ianuarie, iar in…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Serviciului Teritorial (ST) Constanta al DIICOT, au destructurat mai multe grupari infractionale organizate specializate in trafic cu substante cu…

- Trei masini au luat foc, joi dimineata, in Targoviste, intr-o parcare de pe Calea Ploiesti, nicio persoana nefiind ranita, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Un agent de paza din Constanta care insotea un tren de marfa a folosit pistolul cu cartuse din cauciuc pe care il avea asupra lui, in gara Deva, informeaza Agerpres.ro. Politia face cercetari in acest caz dupa ce o persoana a reclamat ca ar fi fost ranita in timp ce traversa liniile de cale ferata,…

- Peste 2.300 de autovehicule au fost controlate in trafic, anul trecut, la nivelul judetului Dambovita, in actiuni silvice si au fost confiscati 460 de metri cubi de material lemnos, potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Actiunile silvice…

- Mii de artificii si petarde oferite ilegal spre vanzare de sase tineri intr-o piata din Alba Iulia au fost ascunse de catre acestia in tomberoane, sub aparate exterioare de aer conditionat sau pe acoperisul unui post de transformare a curentului electric, locuri unde au fost descoperite de politisti,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau scoate la concurs doua posturi vacante de ofiteri specialisti si unul de subofiter prin incadrare directa. Este vorba despre un post vacant de ofiter specialist I in cadrul Serviciului Logistic, un post vacant de ofiter specialist II in cadrul Serviciului…

- Un barbat de 31 de ani a fost impuscat accidental, in piept, duminica, in localitatea damboviteana Ludesti, in timp ce se afla la o partida de vanatoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. Potrivit unui comunicat al IPJ Dambovita transmis Agerpres, barbatul impuscat a decedat…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Covasna a investigat in 2017 opt cazuri de coruptie, in care au fost implicate 26 de persoane, si a inaintat parchetelor zece dosare penale instrumentate in anii precedenti, a declarat marti comandantul institutiei, comisarul-sef Eugen Palade. „Anul acesta au…

- Politistii sunt in alerta, dupa ce persoane necunoscute au sustras, in noaptea de joi spre vineri, o caseta metalica in care se aflau aproape 15.000 de lei, dintr-o agentie de pariuri din municipiul Resita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.''In jurul orei 23:50,…

- Un barbat de 49 ani din judetul Galati a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-ar fi violat mama, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean...

- Mai mulți brazi incarcați cu zapada au cazut, duminica seara, pe DN 15 Toplița-Borsec, circulația fiind intrerupta sau ingreunata, pana cand carosabilul a fost degajat. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Harghita și de Secția…

- Un tanar din localitatea argeseana Baiculesti, care se sustragea cercetarilor dupa ce a provocat un accident rutier soldat cu un mort si trei raniti, a fost prins, joi, de politisti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges. Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Arges,…

- Traficul rutier este blocat joi pe DJ 106 E, intre localitatile Rod si Tilisca, din cauza caderilor de pietre pe carosabil, au informat reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. Conform acestora, circulatia catre Poiana Sibiului este deviata pe ruta DN1 - Dobarca. [View…

- O brațara din aur de 24 K, ce cantarește 108 grame și prezinta insemne specifice dacice, a fost ridicata de polițiști de la un barbat din comuna Optași și inaintata spre examinare specialiștilor de la Muzeul Național de Istorie, anunța Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Olt.

- O adolescenta in varsta de 17 ani a fost gasita spanzurata in apartamentul in care locuia cu bunica sa, din orasul Fieni. Parintii ei fiind plecati la munca in strainatate. Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, fata a fost gasita de bunica sa.

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat marti, procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Fetesti, cu propunerea luarii unei masuri preventive, dupa ce a fost depistat in trafic in timp ce transporta cu o autoutilitara 270.000 de tigarete fara banderole fiscale, potrivit unui…

- Structura de prevenire a criminalitatii si politistii de la Serviciul Rutier, sprijiniti de reprezentantii Clubului „Valah Motors” din Targoviste si cei de la „Retromobil Club” Romania, au organizat o activitate la Muzeul Politiei Romane pentru a marca „Ziua Mondiala a Comemorarii Victimelor Accidentelor…

- Polițiștii din Argeș au finalizat cercetarile in dosarul privind luptele de strada, care au avut loc pe 26 septembrie in comuna Bascov, in care au fost inculpate 31 de persoane. Ancheta, care a vizat savârșirea infracțiunilor de distrugere, încaierare și tulburarea…

- Un barbat de 49 de ani din comuna valceana Pietrari a fost retinut si va fi prezentat joi instantei cu propunere de arestare preventiva dupa ce miercuri, la numai o zi de la eliberarea din penitenciar, a amenintat cu moartea mai multe persoane din localitatea mentionata, a informat Inspectoratul…

- Un barbat care se afla intins pe partea carosabila, pe DN 61, pe raza comunei Corbii Mari, a fost accidentat mortal, luni seara, de un autobuz, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- Seria actiunilor cu efective suplimentare, organizate de IPJ Alba, ce au ca scop cresterea sigurantei cetatenilor, a continuat la Blaj. Ieri, 2 noiembrie, politistii au aplicat 123 de sanctiuni contraventionale, au constatat 4 infracțiuni, din care 3 flagrante si au identificat 3 autori de infracțiuni.…

- Suspectul prins de Politie in cazul celor doi barbati impuscati mortal in data de 26 octombrie, pe un camp langa Targoviste, a primit, miercuri, mandat de arest preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita citat de Agerpres.ro Barbatul a fost ridicat marti…

- Trei tineri din judetul Dambovita au fost retinuti de politisti, dupa ce ar fi violat o fata pe care unul dintre ei o cunoscuse pe Facebook, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean...

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) s-a sesizat dupa aparitia, pe o retea de socializare, a unui filmulet in care preotul Traian Mazare, de la Biserica "Sfintii Constantin si Elena" din Braila bruscheaza un bebelus in timpul slujbei de botez, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, subinspector…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava a transmis un avertisment conducatorilor auto cu privire la dotarea autovehiculelor cu cauciucuri de iarna, dar si cu privire la amenzile mari care se vor da pentru cei care ignora aceasta regula absolut necesara pentru siguranta traficului.Comisarul ...

- Un tânar de 35 de ani din comuna Contesti a murit, dupa ce a cazut din nuc si s-a înfipt în prajina cu care batea copacul, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dâmbovita.

- Conducatorul unei mașini a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și a lovit o ambulanța, miercuri seara, pe DJ 701 in zona localitații Braniștea, informeaza Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dambovița. Sursa foto: IPJ Dâmbovița În accident a…

- Un muncitor care lucra la o retea de canalizare in Gura Sutii a murit miercuri, dupa ce un mal de pamant s-a surpat peste el, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. B

