- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor provocate de ploile masive care au cazut in sudul Frantei, potrivit relatarilor aparute in presa de luni si citate de DPAși Agerpres. Unsprezece persoane au murit in departamentul francez Aude, au confirmat luni seara autoritatile locale,…

- Autoritatile din Egipt au decis condamnarea la moarte a 17 persoane implicate in organizarea a trei atacuri cu bomba asupra unor biserici si a unei sectii de politie in perioada 2016-1017, in cadrul carora peste 80 de persoane au murit, relateaza Euronews.

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Orasul Ahvaz a adus luni un omagiu victimelor atentatului comis sambata in aceasta localitate din sud-vestul Iranului, in cadrul unor fineralii publice vrute de catre autoritati o demonstratie de unitate nationala in fata ”terorismului”, relateaza AFP preluata de news.ro.O multime de oameni,…

- Mai multe persoane si au pierdut viata, iar altele au fost ranite joi in urma unui incident armat la Maryland, la 100 km nord de Washington, a anuntat politia locala in cursul unei conferinte de presa, potrivit AFP citat de Agerpres.ro 39;Putem confirma ca exista numerosi raniti si mai multe decese…

- 100 de localnici ai comunei Turburea vor ramane in perioada urmatoare fara un loc de munca. Asta dupa ce schela petroliera din localitate va fi inchisa. Activitatea stației de prelucrare a gazului, ce aparține companiei OMV Petrom va fi mutate in comuna Capreni și doar 12 persoane au fost selectate…

- Cinci persoane au murit si alte 16 au fost date disparute in urma unei inundatii care s-a produs duminica in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Inundatia a fost provocata de ploile abundente care au cazut in orasul Mendong din tinutul Malipo in…

- Butoiul are o capacitate de 2 tone, un diametru de un metru si o adancime de 2,5 metri, a declarat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea, pentru Agerpres. Se pare ca cele doua persoane au cazut in butoi dupa ce s-ar fi aplecat deasupra acestuia si au ametit din cauza vaporilor emanati in…