Un studiu riguros ne arata de ce ar trebui sa ne stergem contul de Facebook

- Cei mai bogati 26 de oameni din lume au o avere echivalenta cu cea detinuta de 3,8 miliarde de persoane impreuna, jumatatea cea mai saraca a planetei, dezvaluie un nou raport. Intr-un raport anual a carui lansare marcheaza inceputul Forumului Economic Mondial de la Davos, organizatia de dezvoltare…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a declarat ca ar fi putut sa aiba loc o colaborare intre echipa de campanie a lui Trump si oficiali rusi, dar daca s-a intamplat, Trump nu a fost implicat. "Nu am spus niciodata ca nu a avut loc o colaborare intre echipa…

- Fostul presedinte mexican Pena Nieto (2012 - 2018) ar fi acceptat mita in valoare de 100 de milioane de dolari de la celebrul lord al drogurilor Joaquin "El Chapo" Guzman (foto), liderul cartelului Sinaloa, potrivit declaratiilor facute de un martor in fata judecatorilor americani. Alex Cifuentes,…

- Daca greva minerilor de la CE Oltenia se prelungeste, Romania ar putea fi nevoita sa importe cantitati uriase de energie foarte scumpa, ceea ce mai devreme sau mai tarziu ne va arde pe toti la buzunare. Protestul minerilor de la CE Oltenia a izbuncit vineri seara, la cariera Jilt Nord. Pana…

- Simularile oamenilor de stiinta arata ca Marele Nor al lui Magellan, o galaxie care ne orbiteaza, se va ciocni, in cele din urma cu Calea Lactee. In prezent, galaxia pitica se afla la o distanta de 163.000 de ani de Calea Lactee si se indeparteaza cu 400 de km/s. Simularile realizate de oamenii…

- ONG-ul Open Society Foundations, finantat de omul de afaceri George Soros, anunta ca isi va incheia operatiunile in Turcia, la cateva zile dupa ce presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Soros ca incearca sa distruga natiuni. Organizatia a informat ca este tinta unor acuzatii…

- Doi republicani, Duncan Hunter, membru al Camerei Reprezentantilor din California, si Chris Collins, membru al Camerei Reprezentantilor din New York, inculpati pentru fapte penale, au fost realesi marti. Hunter a fost inculpat in august in legatura cu o serie de fapte penale, inclusiv folosirea…