Un studiu releva ce fac diferit cei mai fericiti si productivi angajati Google

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii fericiti sunt mai dispusi sa mearga sa voteze pentru a mentine guvernele la putere, afirma autorii unui studiu recent, potrivit caruia oamenii fericiti sunt, de asemenea, mai dispusi sa se implice in politica si sa participe la vot, informeaza PA. Potrivit unui raport publicat miercuri de Organizatia…

- ​Numarul afacerilor de familie din sectoarele bazate pe tehnologie a crescut semnificativ în ultimii doi ani, la nivel global, de la 28% în 2017 la 38% în ancest an, arata un studiu realizat de EY. Cum arata afacerile de familie din România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Intr-un interviu eveniment , legendarul Petre Mihai Bacanu, director al cotidianului Romania libera in urma cu doua decenii și ceva, dezvaluie ce s-a petrecut in 1990 la Berevoiești. Pe scurt, se destainuie deja septuagenarul ziarist, in acel an, prin toamna, un om de bine din Argeș s-a prezentat…

- O echipa de oameni de stiinta care a dorit sa verifice o veche zicala potrivit careia ''vinul dupa bere e o placere, iar berea dupa vin e un chin'' a concluzionat ca aceasta este doar o nascocire, relateaza joi Press Association. Cercetatorii au oferit bauturi alcoolice…

- Principalul motiv de ingrijorare pentru romani ramane, și in 2019, buzunarul, cei mai mulți dintre ocupanții spațiului Carpato-Danubiano-Pontic fiind preocupați de problematica pecuniara. „Cați bani imi vor intra in cont anul acesta?” pare a fi intrebarea obsedanta de pe buzele tuturor. Institutul Roman…

- Oamenii devin mai fericiti odata cu ștergerea contului de Facebook. Acest lucru au fost demonstrat de rezultatele unui studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Stanford la care au participat 2.844 de utilizatori ai rețelei sociale din SUA.

- Perioadele de timp petrecute de copii in fata ecranelor televizorului sau computerului le pot afecta negativ procesul de dezvoltare, sugereaza o cercetare recenta, citata luni de Press Association. Un studiu efectuat pe un numar de 2.400 de copii din Canada a descoperit ca perioadele mari de timp petrecute…