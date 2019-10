Stiri pe aceeasi tema

- Fostii jucatori de fotbal prezinta un risc, in medie, de aproximativ trei ori si jumatate mai mare de deces in urma unei boli neurodegenerative in comparatie cu restul populatiei, conform unui nou studiu citat luni de Press Association. Cercetarea ale carei concluzii au fost publicate luni, sustinuta…

- Atunci cand se lovesc de o boala grava, cei mai mulți oameni fug la farmacie. Insa de multe ori, soluția este mult mai la indemana. Studiile arata ca dezechilibrul florei microbiene intestinale este cel care provoaca multe boli, cum ar fi obezitatea, cancerul, bolile autoimune, depresoa, boala Parkinson…

- Luarea unor decizii importante pe stomacul gol poate conduce la alegeri nefericite, conform unui studiu efectuat recent in Scotia, citat luni de Press Association. O echipa de cercetatori de la Universitatea Dundee a descoperit ca foamea perturba procesul de luare a deciziilor, persoanele in cauza fiind…

- Un nou scandal privind datele personale lovește Facebook: datele unui numar de 419 milioane de utilizatori ai rețelei sociale au ajuns intr-o baza de date scursa pe internet, scrie TechCrunch. Informațiile colectate sunt numele de utilizator, numarul de telefon, genul si tara de origine. Printre cei…

- Studiul s-a desfașurat pe o durata de 19 ani, in 10 țari europene, starea de sanatate a peste 450.000 de persoane fiind urmarita in timp. Niciunul dintre participanți nu avea cancer, diabet, boli cardiovasculare sau alte afecțiuni inainte de inceperea studiului, relateaza CNN International. Rezultatele…

- Copiii nascuti prin cezariana prezinta un risc cu 33% mai mare de a fi diagnosticati cu tulburare de spectru autist, sustine un studiu care a examinat date despre 20 de milioane de nasteri, informeaza Press Association. Cercetarea, care a asociat 61 de studii din 19 tari realizate incepand…

- Raed Arafat a anunțat, miercuri seara, ca va propune guvernului sa dea o ordonanța de urgența care va presupune, printre altele, ca achiziționarea cartelelor PrePay sa se poata face doar cu buletinul, iar datele celui care a achiziționat SIM-ul sa fie divulgate doar atunci cand apeleaza 112. Noile prevederi…

- Persoanele in varsta de 50 - 60 de ani, care sunt active din punct de vedere social, se confrunta cu un risc mai redus de a se imbolnavi de dementa mai tarziu in viata, conform unui nou studiu realizat de cercetatori de la University College London (UCL), informeaza vineri Press Association.…