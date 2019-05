Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca inlocuirea MCV cu o procedura mai drastica si posibilitatea, afirmata ferm, de activare a Articolului 7 reprezinta „cea mai dura actiune a Comisiei Europene impotriva Guvernului Romaniei”. Președintele PLUS sustine ca doar Curtea Constitutionala mai poate opri…

- "Europa trece prin schimbari majore, care lanseaza noi provocari pentru intreaga comunitate europeana - economice, sociale, politice. Este datoria noastra, a tuturor, sa actionam rapid si cu determinare, sa fim proactivi si implicati, sa lucram impreuna pentru a pastra rezilienta economiei europene…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a efectuat, in perioada 14-17 martie 2019, o vizita in Republica Azerbaidjan, unde a reprezentat Romania la cea de a saptea editie a Forumului Global de la Baku, organizat de Centrul International Nizami Ganjavi. Tema principala din acest an a Forumului Global de la Baku…

- Tema principala din acest an a Forumului Global de la Baku a fost "Noua politica externa", iar printre invitati s-au numarat actuali si fosti lideri politici la nivel international. In mesajul prezentat din partea prim-ministrului Viorica Dancila, vicepremierul roman a subliniat importanta…

- Dezvoltarea unei retele de cooperare si cercetare stiintifica in domeniul dizabilitatii si cresterea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati au fost printre temele discutate la reuniunea informala a ministrilor responsabili cu domeniul dizabilitatii din statele Uniunii Europene, informeaza un…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat marti, 12 martie 2019, la Bucuresti, reuniunea informala a ministrilor si secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, eveniment care face parte din agenda uzuala a Presedintiilor rotative ale Consiliului UE.…

- Trialogurile sunt intalniri tripartite informale, din cadrul negocierilor de la nivelul Uniunii Europene, pe tema legislației care urmeaza sa fie adoptata. Acestea au loc intre reprezentanții Consiliului UE, Parlamentului European și Comisiei Europene. Scopul unui trialog este de a ajunge la un acord…