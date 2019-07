Un studiu confirmă modificări ale creierului în cazul diplomaţilor americani din Cuba Creierele a peste 40 de diplomati americani victime ale unor fenomene misterioase in Cuba prezinta diferente fata de cele ale unui grup de control, au constatat profesori si medici de la Universitatea din Pennsylvania care le-au analizat prin imagistica medicala la cererea guvernului SUA, relateaza AFP marti. Studiul lor, publicat de Jurnalul Academiei Americane de Medicina (Jama), nu identifica o cauza a simptomelor observate la respectivii diplomati intre sfarsitul anului 2016 si luna mai 2018, dar confirma modificari la nivelul creierului. "Creierul lor a suferit ceva care a cauzat aceste schimbari",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

