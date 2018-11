Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti va intalni duminica, de la ora 17:15, Bietigheim, in ultima partida din faza grupelor Ligii Campionilor. Toate lucrurile in privinta Main Round au fost deja clarificate, astfel ca partida cu vicecampioana Germaniei va fi de palmares. CSM Bucuresti s-a calificat cu sase...

- În ultimul meci Universitatea Cluj a pierdut cu CSM Bucuresti meciul din etapa a opta a Ligii Naționale si a ajuns pe ultimul loc în clasament. Ele ocupa acest loc dupa ce nu au reușit nicio victorie în acest sezon deși formația CSM Roman s-a retras din campionat. Antrenorul…

- Napoli, care a scapat printre degete victoria cu PSG, la mijlocul saptamanii trecute (2-2), in Liga Campionilor, a reusit sa smulga egalul pe teren propriu, 1-1, cu AS Roma, duminica seara, in etapa a 10-a a campionatului de fotbal al Italiei. El Shaarawy (14) a deschis scorul pentru ''giallorossi'',…

- Cutremurul de sambata noaptea a fost surprins pe camerele de supraveghere. Un internaut a postat pe Facebook momentul in care s-a produs seismul. La minutul 0.41 incepe sa se miste camera video montata pe un bloc. Clipul video a fost postat de pagina internautului Marin Adrian . Tot el a postat un cli…

- Pe data de 24 februarie 1945 a avut loc la Bucuresti o demonstratie a Frontului National Democrat, controlat de comunisti. In cursul protestului, grupuri de instigatori pro-Moscova au deschis focul asupra armatei si civililor.

- In timp ce majoritatea mamicilor se declara incantate de vacanțele petrecute cu prichindeii lor, Amna recunoaște ca ultimul concediu cu cel mic, la Disneyland, a fost un dezastru. S-a intors franta de oboseala in țara, dupa doar 4 zile. In urma cu o luna, de ziua fiului ei, Amna s-a gandit ca cea…

- Expozitia tematica "Opera Inaccesibila - Acuarela lui Theodor Aman" va fi deschisa vineri la Muzeul Theodor Aman din Bucuresti, oferind accesul la o zona a operei celebrului artist roman care este rareori prezentata publicului.

- O usa veche si simpla, din termopan, este granita dintre vuietul soselei Mihai Bravu la amiaza si linistea infundata de peste zi a celui mai vechi atelier de croitorie din zona. „Munca si arta. Centrul 3”, scrie deasupra. Odata intrat, in spatele tau se aude un sunet de clopotel si simti imediat batranetea…