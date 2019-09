Un student roman de la Universitatea din Manchester, printre laureatii Global Undergraduate Awards 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Trocan a obținut, in total, 166 de puncte la concursul pentru postul de director al SPAMȘ: 84 la proba scrisa și 82 la interviu. Contracandidatul sau, Mihai Alexandru Mihale, a fost respins direct de la proba scrisa, unde a facut doar 26,6 puncte, astfel ca Trocan a ramas singur in…

- MANDRIE LOCALA…Dragos Obreja, din Barlad, cel care a intrat primul, ca olimpic la Facultatea de Sociologie, Universitatea din Bucuresti, fiindu-i echivalat premiul al III lea obtinut la etapa nationala a Olimpiadei de Sociologie, pregateste inca o carte, dupa debutul de anul trecut. In luna noiembrie…

- Ciprian Trocan va fi director cu acte in regula la serviciul pe care primarul Timișoarei l-a pus sa il conduca in luna mai, dupa numai un an in sistem. El a ramas candidat unic in concursul organizat de Serviciul Resurse Umane al PMT, contracandidatul sau, Mihai Alexandru Mihale, obținand…

- Alexandru Tomescu, cercetator roman in stiinte computationale la Universitatea din Helsinki, a primit un grant de 1,5 milioane de euro din partea Consiliului European pentru Cercetare (ERC), iar proiectul sau, „Algoritmi siguri si completi pentru bioinformatica (SAFEBIO)”, va aduce contributii semnificative…

- Cercetatorul roman in stiinte computationale, dr. Alexandru Tomescu, de la Universitatea din Helsinki a primit o finantare de la Uniunea Europeana in valoare de 1,5 milioane euro pentru un proiect legat de secventierea ADN, o tehnologie care poate fi folosita in diagnosticul medical.

- Primaria Timișoara a scos chiar luni la concurs postul ocupat in prezent de Ciprian Trocan, fostul consilier personal al lui Nicolae Robu. Viitorul director cu acte in regula trebuie sa aiba „studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, studii…

- Ionuț Negoița nu mai suporta conflictul fara sfarșit cu fanii lui Dinamo și vrea sa scape neaparat de club. Ultima oferta de vanzare a fost una de-a dreptul incredibila: i-a propus miliardarului Ion Țiriac sa preia formația fara niciun ban. Reacția președintelui Federației Romane de Tenis a venit chiar…

- Punct final și in Campionatul Județean de fotbal, Liga a 5-a. O competiție intensa, cu multe orgolii, dar și cu un parfum melancolic, care se poate gasi doar in fotbalul mic. Seria I a fost adjudecata de o echipa de la oraș. Este vorba despre formația CSU Universitatea de Vest. „Studenții”, care au…