Stiri pe aceeasi tema

- Li Xiufeng, care suferise in urma cu doua saptamani o criza cardiaca, a fost gasita fara suflare in patul ei de un vecin, scrie stiri24biz.ro. Toata lumea a crezut ca si-a dat obstescul sfarsit, iar batrana a fost pusa in sicriu, care a fost dus in casa ei. Citeste si Un barbat din…

- Politia a fost sesizata miercuri, prin SNUAU 112, despre faptul ca o femeie a fost retinuta dupa ce a sustras o suma de bani dintr-o casa de marcat a unui magazin situat pe strada Cosmonautilor din Baia Mare. La fata locului a fost identificata o femeie de 38 de ani, din comuna Botiz, judetul Satu Mare.…

- Poliția și pompierii au fost alertați seara trecuta cu privire la un suicid petrecut pe strada Horea din Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O familie din Statele Unite s-a marit in doar cateva ore. O femeie s-a dus la spital crezand ca are o criza de rinichi, insa odata ce a ajuns acolo a fost socata sa afle ca este de fapt in...

- Marius Todericiu, fostul portar al FC Brasov, dar si al mai multor echipe din strainatate, a fost gasit mort, in casa sa din Germania, potrivit observator.tv.In varsta de 49 de ani, Todericiu nu a putut fi salvat de echipajele medicale chemate de urgenta. Todericiu locuia in Germania…

- Politistii din judetele Hunedoara si Caras-Severin au fost mobilizati pentru cautarea unei femei de 63 de ani din Lupeni, judetul Hunedoara, pe care fiul sau nu o putea contacta telefonic si era ingrijorat, ea fiind bolnava. Femeia plecase insa in judetul Caras-Severin, la iubitul cunoscut pe Facebook.Potrivit…

- “Conform probatoriului administrat, la data de 6 august, pe timp de noapte, cel în cauza – un barbat în vârsta de 51 de ani, din comuna Mica, ar fi patruns fara drept în locuința unei femei de 63 de ani, din aceeași localitate, careia i-ar fi adresat amenințari. …