Stiri pe aceeasi tema

- Debitul Dunarii, pe sectorul de intrare in tara, la Bazias, va fi in scadere in umatoarele zile, pana la valoarea de 3.900 mc/s, cu mult sub mediile multianuale ale lunilor ianuarie si februarie, arata prognoza hidrologica publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana duminica dimineata in...

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in crestere in urmatoarea saptamana, pana la valoarea de 4.400 metri cubi/secunda (mc/s), insa se va situa sub media multianuala a lunii ianuarie, de 4.950 mc/secunda, reiese din prognoza publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire…

- Pentru un trai rezonabil, valoarea cosului minim lunar al unei familii a fost stabilita la 2.100 de lei, daca locuieste in mediul rural, si la 2.600 de lei, daca locuieste la oras, stabileste o decizie a Comisiei de Insolventa la Nivel Central (CINC). Atat poate cheltui o familie cu doi adulti…

- Debitul fluviului Dunarea se va situa sub media multianuala a lunii ianuarie in perioada urmatoare, cu o cota de 4.200 mc/s, in timp ce pe rauri formatiunile de gheata existente sunt in extindere in majoritatea bazinelor hidrografice, arata prognoza hidrologica publicata de Institutul National de Hidrologie…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atentionare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana la ora 22:00, pe raul Sebis, pe raza judetului Arad, relateaza Agerpres.Conform hidrologilor, in urmatoarele sapte ore, se vor produse scurgeri importante…

- Marea Britanie este interesata sa ramana intr-o conexiune cu oamenii care activeaza in sectorul cultural, a declarat Nigel Bellingham, director British Council Romania si Erasmus +, marti, in cadrul celei de-a doua sesiuni de informare a proiectului european Live Skills. Live Skills este un proiect…

- Anul trecut, cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare in cele patru sectoare de performanta au crescut cu 17,5%, comparativ cu anul anterior, pana la 4,317 miliarde de lei, arata datel publicate vineri de Institutul Național de Statistica (INS), citat de Mediafax.Din aceste…