Un stat plin de “morti in dulap”! Cine ne mai apara?

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a discutat luni contestatia Inspectiei Judiciare la decizia Sectiei pentru procurori, care a stabilit ca procurorul general Augustin Lazar nu a incalcat codul deontologic al magistratilor cand i-a numit "inculpati de rang inalt" pe parlamentarii care au modificat…

- Decizie de ultima ora la Curtea de Apel Alba Iulia in scandalul Tudorel Toader – Augustin Lazar. Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca in data de 20 noiembrie cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functia de procuror general a lui Augustin…

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia va judeca in data de 20 noiembrie cererea de suspendare a executarii propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functia de procuror general a lui Augustin Lazar, a declarat, luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al instantei, Cosmin Muntean.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, l-a acuzat ca Augustin Lazar ca a angajat la Parchetul General tocmai inspectorii de la Inspecția Judiciara care ii facusera un raport favorabil. Lazar vine cu replica și explica ca totul s-a facut in condițiile legale, iar din echipa Inspecției Judiciare faceau…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține ca Augustin Lazar s-a folosit de Parchetul General pentru a rasplati cu funcții bine platite oameni din sistem care au ajutat la ascensiunea sa profesionala și la menținerea in funcția de procuror general.”La momentul in care Augustin Lazar era…

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit in direct la postul de televiziune B1TV ca el nu l-ar revoca pe procurorul general, Augustin Lazar, daca ar fi in locul actualului președinte Iohannis. „In mod categoric nu l-aș revoca pe Augustin Lazar. Mai ales ca daca vorbim de legislație procurorul…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna a afirmat joi, intr-o conferinta de presa, ca nu a vazut in dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar nicio ordonanta de clasare, in opinia sa acest subiect fiind "lansat" in spatiul public pentru a arata ca a existat "un pretins santaj…

- Tudorel Toader a realizat evaluarea lui Augustin Lazar, evaluare realizata intr-un raport de 63 de pagini, cu 20 de capete de acuzare. Printre acestea se afla și o mutare neștiuta pe care Lazar o facuse in cazul dosarului penal deschis in urma incidentelor de la mitingul din 10 august.”O chestiune…