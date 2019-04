Sultanatul Brunei instaureaza lapidarea pentru a pedepsi relatiile homosexuale. Aceasta tara bogata in hidrocarburi, situata pe Insula Borneo, condusa cu o mana de fier de catre sultanul Hassanal Bolkiah, devine astfel prima tara din Asia de Sud-Est care aplica la nivel national un Cod Penal ce urmeaza sharia cea mai stricta - ca in Arabia Saudita.



Noul cod prevede de asemenea amputarea unei maini sau a unui picior a hotilor. Furtul este de asemenea pasibil de pedeapsa cu moartea, la fel ca insultarea profetului Mahomed. Unele articole ale Codului, precum lapidarea in cazul homosexualitatii,…