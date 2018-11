Stiri pe aceeasi tema

- Liga Națiunilor ne-a ingropat, deși, paradoxal, tricolorii lui Cosmin Contra au terminat grupa pe locul 2, fara infrangere. Naționala de fotbal a Romaniei a retrogradat in „lumea a patra” și va avea o misiune imposibila de a se califica la Euro 2020. Reprezentativa tricolora va fi in urna a 4-a valorica…

- Sypher, firma romaneasca ce a dezvoltat o platforma de conformitate GDPR (regulament de protectia datelor personale), a reușit in mai puțin de un an de la lansare sa finalizeze prima sa runda de investiții. Startup-ul a primit o finanțare de 300.000 de euro din partea fondului de investiții GapMinder…

- Mihai Neșu este imobilizat intr-un scaun cu rotile de mai bine de șapte ani, dupa ce a suferit a fractura a celei de-a treia vertebre cervicale pe 10 mai 2011, in timpul unui antrenament al lui FC Utrecht. Ulterior acelui nefericit incident, fostul fotbalist in varsta de 35 de ani a sperat ca va putea…

- Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura intre Hong Kong, o fosta colonie britanica si un teritoriu chinez autonom, punct financiar important, fosta colonie portugheza Macao si orasul chinez Zhuhai. Inaugurarea podului are…

- Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km și a costat aproximativ 20 de miliarde de dolari. Construirea podului a durat sapte ani si au contribuit experti din Marea Britanie, SUA, Elvetia, Japonia si Olanda. Potrivit oficialilor chinezi, 18 oameni au murit pe șantier.…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…

- Techinfluence, o firma de marketing digital și social media din Romania, a primit o investitie de tip seed de la Sparking Capital, un fond cu capital de risc de tip Business Angel, specializat in susținerea startup-urilor din diferite verticale, precum marketplaces, marketing-tech, consumer-tech, supply,…

- Un studiu realizat de curand in Olanda estimeaza ca o femeie din doua și un barbat din trei risca sa dezvolte o afecțiune neurologica: accident vascular cerebral, demența sau Parkinson, dupa varsta de 45 de ani. Acestea sunt cele trei boli care amenința femeile. Studiul, publicat in Journal of Neurology…