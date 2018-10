Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile electrice Tesla a obținut al treilea, dar cel mai mare profit trimestrial din istoria de 15 ani a companiei, de 311,5 milioane dolari, pe fondul sporirii livrarilor de mașini, informeaza Mediafax.Rezultatul, comenteaza BBC, este o victorie a directorului executiv Elon Musk,…

- Un singur bilet, cu numele 5, 28, 62, 65, 70 si 5 a obtinut marele premiu-record al loteriei americane, in valoare de 1,6 miliarde de dolari - cel mai mare castigat vreodata in Statele Unite si in lume -, au anuntat miercuri reprezentanti Mega Millions, relateaza AFP.

- Societatea Nationala de Transport de Gaze Naturale Transgaz Medias a obtinut un grant de 46 de milioane de euro, pentru a-si finanta un proiect in zona de Nord-Est a Romaniei, au anuntat, vineri, reprezentantii Ministerului Economiei.

- Agentia ONU pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) a obtinut 118 milioane de dolari noi finantari pentru a face fata crizei provocate de retragerea totala a Statelor Unite, principalul sau finantator, a anuntat joi ministrul iordanian de externe, Ayman Safadi, citat de AFP, precizeaza Agerpres.

- Programul Smart Start USA debuteaza cu o importanta conferința in care vor fi detaliate soluțiile de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor romanești de succes. Prin acest program cel puțin 10 mii de IMM-uri și antreprenori romani vor putea gasi finanțare pentru ca afacerilor lor sa fie…

- ShipBob, o platforma de e-fulfillment a primit o investitie de 40 milioane de dolari pentru a ajuta micile afaceri online sa poata rezista intr-o piata dominata de giganti precum Amazon. Ce face aceasta platforma.

- Peste 1200 de intreprinderi au fost finanțate prin intermediul programului „PARE 1+1", incepand cu anul 2010. Pana in prezent, in cadrul programului au fost oferite granturi in suma de 242,4 milioane de lei, ceea ce a permis atragerea investițiilor in valoare de 767,7 milioane de lei, scrie IPN.

- Startup-ul Audius vrea sa elimine intermediarii din industria muzicii, astfel incat artiștii sa fie platiți in mod corect. Condus de un antreprenorul in serie DJ Ranidu Lankage, startup-ul dezvolta o alternativa bazata pe tehnologia din spatele bitcoin — blockchain la Spotify sau SoundCloud.