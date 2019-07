Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Technologies se pregateste pentru o scadere de 40% - 60% a livrarilor internationale de smartphone-uri, potrivit unui articol Bloomberg preluat de Reuters.Compania chineza de tehnologie cauta solutii care includ retragerea celui mai recent model al sau, Honor 20, de pe pietele din strainatate,…

- Agricost, cea mai mare ferma din sud-estul Europei, situata in Insula Marea a Brailei, se confrunta cu lipsa fortei de munca, in ciuda faptului ca salariul mediu brut pe companie ajunge la 1.000 de euro lunar, iar 100 de muncitori, anual, beneficiaza de o vacanta de cateva zile intr-o destinatie din…

- Presedintele Federatiei Romane de Atletism, Florin Florea, le promite spectacol total fanilor atletismului, dar si celor interesati de o experienta inedita, pe care ii asteapta in numar mare la Campionatele Internationale de Atletism ale Romaniei („Cluj Arena“, 7-8 iunie). „La atletism nu ai timp sa…

- Tarifele percepute pentru apelurile pe care le efectueaza utilizatorii europeni atunci când suna din țarile lor de origine în alte țari UE (apeluri internaționale) vor fi limitate începând cu data de 15 mai, a anunțat luni Comisia Europeana. Dupa eliminarea tarifelor de roaming…

- Luni, 13 mai, orele 17.30 in Salonul Artelor de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare, va avea loc vernisajul expozitiei personale de arta fotografica “ROMANIA in straie traditionale”, prilej cu care se va desfasura si o mare sezatoare cu invitati din zonele etno-folclorice aflate in nordul…

- Un numar de 117 cetateni romani - dintre care 114 rezidenti in Italia, doi in Spania si unul in Marea Britanie - au solicitat si au primit adeverintele necesare pentru a-si putea inscrie candidatura la alegerile locale din aceste tari, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit…

- La un an de la lansarea pe piața din România, aplicația fintech britanica Revolut depașește pragul de 250.000 de utilizatori — un numar de 12 ori mai mare fața de luna mai a anului 2018. România urca astfel pe locul al doilea în topul piețelor cu cea mai rapida creștere, dupa…

- Luni, 13 mai, orele 17.30 in Salonul Artelor de la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” din Baia Mare, va avea loc vernisajul expozitiei personale de arta fotografica “ROMANIA in straie traditionale”, prilej cu care se va desfasura si o mare sezatoare cu invitati din zonele etno-folclorice aflate in nordul…