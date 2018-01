Un start-up care doreste sa devina Airbnb pentru bagaje a obtinut finantare de 1,1 milioane de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Holotech Studios SRL, dezvoltatorul programului de animatie in timp real FaceRig - care da voie oricui sa ia forma unui personaj digital -, a primit o finantare de 2 milioane de dolari de la un investitor american. Iata aici povestea creatorului de avatare, fondat o echipa de 6 romani.

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Statele Unite vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru renovarea si construirea de structuri militare in Europa, care au ca scop descurajarea agresiunii rusești, informeaza Digi24.ro. Conform bugetului

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Statele Unite vor investi in acest an peste 200 milioane de dolari in infrastructura militara din Europa. Banii vor fi folositi pentru modernizarea si renovarea unor aeroporturi militare precum cele din Estonia, Slovacia, Letonia, dar si a unui depozit logistic situat in apropiere de

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - între care baze aeriene - înainte de utilizarea lor în Europa de catre fortele aeriene americane, în principal pentru transportul de

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- SUA vor investi peste 200 de milioane de dolari pentru a renova sau moderniza anumite instalatii din Europa - intre care si baze aeriene - care vor fi utilizate de Forta Aeriana a SUA, in principal pentru a directiona intariri ori a stoca material in vederea "descurajarii" unei agresiuni rusesti, reiese…

- Oksana Zaharov, o femeie din Edgewater, New Jersey, SUA, a declarat pentru reprezentanții loteriei ca vanzatorul de la magazinul de unde a cumparat biletul caștigator i-a oferit un tichet de razuit care costa zece dolari, in loc de unul de un dolar. Femeii i-a parut prea rau ca sa returneze biletul…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Barbat a fost condamnat la 13.275 de ani de inchisoare, dar dupa ce și-a recunoscut fapta pedeapsa i-a fost injumatațita la 6.637 de ani și șase luni. Totuși, presa thailandeza scrie ca barbatul va executa maxim 20 de ani de inchisoare. Pudit Kittithradilok, in varsta de 34 de ani, a primit aceasta…

- Americanii construiesc sau modernizeaza baze militare cu precadere in Europa de Est, intr-un plan de descurajare a rușilor, dupa anexarea Cremeei. E vorba de peste 200 milioane dolari. SUA va investi in baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, de langa orașul Campia Turzii, județul Cluj, 2,95 milioane…

- SUA va investi în baza 71 Aeriana &"General Emanoil Ionescu", de lânga orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, în cadrul unui amplu program de &"contracarare a pericolului rusesc"

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Armata SUA va investi 2,9 milioane de dolari in Baza Aeriana 71 de la Campia Turzii, in cadrul unui program mai larg de descurajare a agresiunii rusesti in zona. Programul de investitii in bazele aeriene din Europa se ridica la peste 200 de milioane de euro, alocarea pentru Romania fiind cea mai mica.

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- In incercarea de a descuraja agresiunea rusa, Statele Unite ale Americii intentioneaza sa faca in urmatorul an noi investitii pentru modernizarea unor baze aeriene din Europa, printre care si cea din Campia Turzii.

- Rich si Vicki Fulop sunt cofondatorii Brooklinen, un start-up care are ca activitate vânzarea de asternuturi si alte obiecte de casa precum lumânari sau paturi. Toate produsele costa sub 200 de dolari si se vând exlusiv online. În luna martie ei au anuntat atragerea…

- La jumatatea lunii martie, ei au anuntat atragerea unei investitii de 10 milioane de dolari din partea FirstMark Capital, fond care a investit si in Airbnb. In ultimii 3 ani, Brooklinen a generat venituri de peste 30 de milioane de dolari. Celor doi soti le-a venit ideea afacerii dupa ce au incercat…

- Mijlocasul liberian Darlington Nagbe a fost transferat de la echipa Portland Timbers la Atlanta United pentru suma record in campionatul nord-american de fotbal de 1,65 de milioane de dolari (aproximativ 1,4 milioane de euro).In varsta de 25 de ani, Nagbe era la Portland de sapte ani, dupa…

- Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidențiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finanțare, in condițiile in care punerea in aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins in prezent viteza de croaziera. Pana in octombrie 2017, aproape jumatate din…

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat miercuri ca a finalizat investitii de peste 3,4 milioane de dolari in proiecte de modernizare si de crestere a eficientei energetice si competitivitatii. „Continuam implementarea…

- Robert Mugabe, care a demisionat din functia de presedinte al statului Zimbabwe, a negociat o întelegere înainte de a renunta la putere, urmând sa primeasca zece milioane de dolari si un salariu lunar, a declarat un oficial al partidului Zanu-PF, relateaza site-ul cotidianului The…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opoziție, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcești (380.000 de dolari), a anunțat vineri agenția de presa Anadolu, citata de Reuters. În…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la New York, pulverizând precedentul record de pret pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, informeaza AFP. …

- Suma record pentru Les Amoureux, tabloul lui Marc Chagall. Tabloul „Les Amoureux”, de Marc Chagall, care s-a aflat in colecția aceleiași familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat, marți, 14 noiembrie, la New York, SUA, contra unei sume record. Lucrarea a depașit cu mult estimarile inițiale, intre…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a inregistrat in primele noua luni ale anului venituri din vanzari de 234 milioane lei, cu 3% peste nivelul din perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat cu 14%, la 20,24 milioane lei. Exporturile companiei au atins la finele…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, a inregistrat un profit net consolidat in valoare de 56,1 milioane de dolari in primele 9 luni ale anului 2017, aproape triplu comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016 (20,8 milioane de dolari), se arata intr-un comunicat al companiei.

- Omul de afaceri american Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a facut o donatie de 50 de milioane de dolari pentru a sprijini si a accelera eliminarea treptata a dependentei de carbune cu care se...

- "Asigurarea accesului la apa potabila de calitate este un exemplu concret al solidaritații europene, ce va aduce beneficii unui numar important de romani. Prin noile investiții din politica de coeziune, cetațenii din Romania și din intreaga Europa vor avea acces la apa curata, rezultatul fiind protecția…

- Proiecte de infrastructura pentru gestionarea și distribuția apei potabile, in valoare de peste 17 milioane de euro din Fondul de coeziune, vor fi derulate in județele Constanța, Gorj, Ialomița, Ilfov și Suceava, potrivit unui comunicat de presa a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania. …

- Finantare europeana de 50 de milioane de euro pentru firmele mici Banca Europeana de Investiții (BEI) a semnat cu UniCredit Bank (UCB) un acord de imprumut de 50 milioane de euro, prima finanțare acordata unei banci comerciale din Romania prin fondul european pentru investiții strategice (FEIS). "Acordul…

- Aproximativ 420 de fermieri care vor promova proiecte inovative si tehnologii pentru protectia mediului vor beneficia de granturi din partea Fondul International pentru Dezvoltarea Agricola. Proiectul va dura sase ani, iar bugetul este de aproape 24 de milioane de dolari.

- “Noi avem 20 milioane de euro pe care i-am pus la dispozitie si numaram pe degete initiativele care merita cu adevarat sa învestesti în ele”, spune Ion Sturza, într-un interviu pentru StartupCafe. Fribourg Capital, companie de investiții ce acționeaza în…

- Casa Cuza Voda, parte a Muzeului de Istorie din Galați, va fi inchisa publicului pentru 27 de luni, perioada in care urmeaza sa fie consolidata, restaurata și reamenajata printr-un proiect european cu o finanțare totala de 2,66 milioane lei, din care 2,4 milioane lei, finanțare nerambursabila prin…

- Ea a participat la Digital Romania International Forum in Capitala și a marturisit ca s-a simțit "emoționata de dinamismul, motivația, angajamentul și viziunea" unor experți romani in IT. "Viitorul Europei va fi digital. Europa va fi digitala sau nu va exista", a evidențiat ea. In acest context,…

- SUA s-au angajat luni sa acorde o finantare de pana la 60 de milioane de dolari fortei antijihadiste in Sahel (G5 Sahel), a anuntat luni Departamentul de Stat, transmit Reuters si AFP. Forta G5 Sahel - care va avea in faza finala aproape 5.000 de militari din Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad si Mauritania…

- ViralNova, un start-up media similar Buzzfeed, a fost achizitionat în 2015 de compania de media digitala Zealot Networks într-o tranzactie ce a fost evaluata la 100 de milioane de dolari, potrivit Business Insider, scrie business.ro Start-up-ul a fost fondat de Scott DeLong,…

- Compania de transport al gazelor Transgaz informeaza asupra faptului ca vineri, la Luxemburg, a semnat cu Banca Europeana de Investitii (BEI), Contractul de finantare in valoare de 50 milioane euro, pentru finantarea proiectului BRUA. Aceasta operatiune este sustinuta de Fondul European pentru Investitii…

- In 1922, Albert Einstein se afla la Tokio, fiind cazat la Imperial Hotel Tokyo. Un curier i-a adus un mesaj, iar fizicianul a vrut sa ii dea un bacsis. Acesta l-a refuzat sau omul de stiinta nu a avut maruntis, nu se stie exact. Einstein nu a vrut sa il lase sa plece cu mana goala. Astfel, i-a scris…

- Joanne Rowling, autoarea carților Harry Potter, este cea mai bine platita celebritate din Europa. Potrivit Forbes, in ultimele 12 luni, scriitoarea britanica a acumulat peste 95 de milioane de dolari. Pe locul doi in clasament se afla fotbalistul Cristiano Ronaldo, care a inregistrat venituri de…

- IKEA South-East Europe a finalizat procesul de autorizare inainte de a incepe construcția magazinului de pe bulevardul Theodor Pallady nr. 57, București. Primaria Sectorului 3 al Municipiului București a eliberat ieri, 17 octombrie 2017, Autorizația de Construire pentru cel de-al doilea magazin din…

- Alro Slatina (simbol ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), aniverseaza luni 20 de ani de la listarea pe Bursa, consemnand un profit cumulat de 780 de milioane de dolari si o cifra de afaceri totala de 10 miliarde de dolari.…

- Alro SA (simbol bursier ALR), cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), a anuntat luni ca a investit in total peste 680 de milioane de dolari in 20 de ani de listare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), din care 570 de milioane de dolari…

- Ultimul tablou al lui Leonardo da Vinci, aflat intr-o colecție privata, va fi scos la licitație de Casa Christie’s, iar prețul acestuia este estimat sa porneasca de la 100 de milioane de dolari, scrie Reuters. ”Salvator Mundi” – un portret eteric al lui Isus Hristos dateaza dim preajma anului 1.500…

- Actrița americana Emma Stone și-a imprumutat imaginea pentru zece milioane de dolari brandului Louis Vuitton. Actrița laureata cu premiul Oscar pentru rolul din La La Land a fost de acord sa reprezinte celebra casa de moda in urmatorii doi ani, in schimbul acestei sume de bani, relateaza Page Six.…