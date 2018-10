Un sportiv celebru, printre victimele accidentului aviatic din Indonezia! Avea doar 26 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Bardiani-CSF a anuntat ca fostul ciclist profesionist italian Andrea Manfredi se numara printre victimele accidentului avionului Boeing 737 al companiei indoneziene low-cost Lion Air, care s-a prabusit in mare, cu 189 persoane la bord, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta.

- In varsta de 26 ani, Andrea Manfredi a debutat ca profesionist in 2013, la Ceramica Flaminia-Foriest, inainte de a semna cu Bardiani-CSF, pentru care a concurat intre 2014 si 2015. "Managerii, sportivii, personalul si sponsorii echipei isi transmit cu durere condoleante familiei si tuturor…

- 188 de persoane se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX 8 al companiei Lion Air, care s-a prabusit luni la scurt timp dupa ce a decolat din Jakarta, informeaza site-ul agentiei Reuters. Epava avionului a fost gasita in apropierea locului in care avionul companiei Lion Air a pierdut contactul cu…

- ISU Gorj a intervenit pentru descarcerarea a doua victime rezultate in urma unui accident dupa ce o mașina a dat intr-un cap de pod. Evenimentul s-a produs pe raza comunei Dragutesti, sat Cirbesti. La fata locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg-Jiu cu a autospeciala…

- DRAMATIC… Incep sa iasa la iveala detalii socante despre tragedia de la Pojoreni! Medicii sunt convinsi ca ranile suferite de victime au fost produse cu cel putin 16 ore inainte de a fi descoperite. Luand in calcul faptul ca cele trei persoane, aflate in vehiculul rasturnat, au fost descoperite azi,…

- Procurorii militari au decis clasarea dosarului accidentului aviatic care a avut loc in 2014 in munții Apuseni, in urma caruia pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion și-au pierdut viața. Conform reprezentanților Parchetului General o parte din dosar a fost disjunsa catre Sectia de urmarire penala…