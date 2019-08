Stiri pe aceeasi tema

- Smartatletic, organizator al celei mai mari competiții de triatlon din Sud-Estul Europei, anunța ca peste 600 de sportivi din 21 de țari deja s-au inscris la ediția din 2019 a competiției-fanion din Mamaia: H3RO by TriChallenge Powerd by Telekom Sport. Pe langa pasionații de triatlon din Romania, la…

- Romania a castigat o noua medalie de argint, duminica, prin echipajul masculin de canoe-2 Under-23 pe 500 metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori si tineret de la Bascov-Budeasa. Leonid Carp si Stefan Strat au fost cronometrati cu timpul de 1 min 48 sec 708/1000, fiind devansati…

- Robert Glința s-a clasat week-end-ul trecut pe poziția a șaptea la 50 de metri spate, proba neolimpica, la Campionatele Mondiale de la Gwangju. Inotatorul piteștean se calificase in ultimul act cu al doilea timp, 24,53, insa in finala a fost cu totul altceva. Sportivul in varsta de 22 de ani a parcurs…

- Sportivul român Krisztian Biro (CS Tg. Mures) îl va înfrunta pe rusul Soslan Albertovici Tighiev, miercuri, în meci pentru medalia de aur la cat. 71 kg, lupte libere, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia, transmite Agerpres.Biro a trecut în optimi…

- Sportivul roman Krisztian Biro (CS Tg. Mures) il va infrunta pe rusul Soslan Albertovici Tighiev, miercuri, in meci pentru medalia de aur la cat. 71 kg, lupte libere, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia. . Biro a trecut in optimi de israelianul Timur Bartov, in sferturi s-a impus…

- Incidentul s-a petrecut duminica. Polițiștii au fost alertați ca un pieton a fost accidentat mortal in zona plajei. Victima care a murit pe loc a fost identificata drept Pernell Whitaker, legendarul boxer. "Am pierdut o legenda a boxului, pe tatal meu", este mesajul postat de Domonique Whitaker,…

- Romania va fi prezenta cu unsprezece echipaje si 42 de sportivi la a treia etapa a Cupei Mondiale 2019, care va avea loc la Rotterdam (Olanda) intre 12 si 14 iulie, a anuntat Federatia Romana de Canotaj Competitia va fi gazduita, in premiera, de circuitul de regate Willem Alexander Baan.…

- Bulgaria este prima tara din Uniunea Europeana care a implementat un sistem de vinieta electronica. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com luni, consortiul Kapsch Traffic Solutions a livrat autoritatilor bulgare un sistem national de vinieta electronica complet functional, fiind…