- Sam Ballard a murit la doar 28 de ani, el fiind un rugbist promitator in urma cu opt ani. In 2010, la o petrecere, a mancat un limax si de atunci a inceput calvarul. Infectia l-a dus in coma, apoi a trait restul zilelor intr-un scaun cu rotile.

- Un fotbalist roman a murit luni dimineața, la doar 36 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Adrian Condoiu era legitimat la UTD Dragașani, echipa din Liga 5, din județul Valcea, a anunțat arenavalceana.ro. Adrian Condoiu a jucat ultima oara duminica, pe 28 octombrie, in meciul Oltețul Sinești – UTD…

- Tragedie in lumea sportului! Fotbalistul Florin Cosmin Sima a murit. Sportivul a era jucator legitimat la Bradul Groșii Țibleșului, s-a stins din viața intr-un groaznic accident. Florin Cosmin Sima a murit intr-un teribil accident. El a fost cu tractorul la munca pe camp, cand s-a rasturnat cu utilajul,…

- Adolescenta a mers acasa la un prieten, iar acesta i-a sugerat sa ia trei pastile de ecstasy, spunandu-i ca nu este nici un pericol. "Era vulnerabila si credula. Baiatul acela are mainile manjite cu sange. Nu stiu ce a fost in capul ei, mereu au sfatuit-o sa nu accepte lucruri din partea persoanelor…

- Moldoveanul Iulian Bercu, care recent a alergat 170 de kilometri in cadrul ultramaratonului de pe Mont-Blanc, vrea sa mai atinga o performanta. El se pregateste pentru o competitie care va avea loc tocmai in Noua Zeelanda, in luna martie, a anului viitor.

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Daniela Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- Daniel Oniga este tanErul in varstE de 22 de ani, din Satu Mare, care a murit inecat chiar sub ochii prietenilor. Acextia il filmau crezand cE bEiatul nu este in pericol real, ci doar glumexte.