- Peste 400 de civili, intre care o suta de copii, au fost ucisi in ultimele cinci zile in provincia siriana Ghouta de Est, bombardata intens de fortele regimului de la Damasc. Va avertizam, sunt imagini care va pot afecta emotional!400.

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a indemnat joi la oprirea ”masacrlui” in curs in Siria, denuntand bombardamente intensive ale fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra Ghoutei de Est, un fief rebel situat in apropiere de Damasc, relateaza AFP. ”Vedem actualmente evenimente teribile…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Kremlinul a dezmintit miercuri implicarea Rusiei in bombardamentele din Ghouta orientala, in apropiere de Damasc, care au facut 296 de morti in aceasta enclava controlata de rebeli in Siria, potrivit unui bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza…

- Cel putin 24 de civili, dintre care trei copii, au murit, miercuri, intr-un nou bombardament al regimului sirian in regiunea Ghouta de Est, o enclava rebela langa Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), relateaza AFP.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles 'baia de sange' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza France Presse.…

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles ''baia de sange'' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza…

- Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a denuntat marti intr-un comunicat laconic bombardamentele violente ale regimului sirian impotriva unui fief al rebelilor in Ghouta orientala (aproape de Damasc), atacuri in care si-au pierdut viata a aproape 200 de civili, incepand de duminica, in pofida…

- Coordonatorul ONU pentru ajutoarele umanitare in Siria, Panos Moumtzis, a difuzat luni la Beirut un comunicat in care arata ca "situatia umanitara a civililor din Ghouta de Est este complet scapata de sub control" si a apreciat ca "este obligatoriu sa se puna capat imediat acestor suferinte umane…

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP.

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP, citeaza agerpres.ro. …

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- "Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice", a afirmat McMaster. "Este timpul pentru ca toate natiunile sa-i faca raspunzatoru pe regimul sirian si pe sponsorii sai pentru actiunile lor", a adaugat el.McMaster, general de…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Siria a dezmintit sambata recentele acuzatii ale SUA potrivit carora regimul ar fi folosit arme chimice contra rebelilor in apropiere de Damasc, calificandu-le drept "minciuni", transmite AFP. "Ministerul Afacerilor Externe denunta falsele alegatii ale Statelor Unite potrivit carora guvernul…

- Avioane turcesti au atacat 19 pozitii ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) in nordul Irakului, omorand 49 de militanti, au anuntat joi fortele armate ale Turciei, relateaza agentia Reuters.

- Fortele guvernului sirian si aliatii acestora au ucis cel putin 85 de civili de la 31 decembrie in atacuri intensificate impotriva enclavei controlate de rebeli din regiunea Ghouta de est, a anuntat miercuri Inaltul reprezentant al ONU pentru drepturile omului, Zeid Raiad al-Hussein, relateaza Reuters.…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Sase militanti islamisti francezi care luptau de partea unor organizatii teroriste au fost arestati preventiv in Siria, anunta autoritatile regionale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Fortele aeriene americane au semnat un contract cu Raytheon Missile Co. pentru producerea de rachete AMRAAM. Potrivit Pentagonului, in Arizona se va desfasura productia acestor rachete avansate, cu raza medie de actiune aer-aer. Livrarile de arme vor fi efectuate in zece tari ale lumii, in special in…

- Evacuarea civililor grav bolnavi din regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, a continuat miercuri seara, cand 12 pacienti, in majoritate copii, au parasit zona, fiind transportati spre spitale din Damasc, transmite AFP, notand ca un responsabil al…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Noua teroristi acuzati de implicare in atacuri comise in peninsula Sinai au fost ucisi duminica de politia egipteana intr-o operatiune desfasurata in nord-estul Egiptului, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, transmit AFP si DPA. Celula terorista, situata in provincia Sharqiya, la nord-est…

- Aviatia militara israeliana a atacat, luni seara, pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca reactie la atacuri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de ziarul Haaretz.

- Avioane de vanatoare israeliene au atacat, in cursul noptii de vineri spre sambata, pozitii militare situate la periferia orasului Damasc, vizand o baza iraniana, anunta surse citate de presa araba si israeliana. Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Copiii din Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli si aflata sub asediu la periferia capitalei Damasc, se confrunta in prezent cu cea mai grava criza de malnutritie din Siria de la inceputul razboiului in 2011, a anuntat miercuri UNICEF, relateaza AFP. 'Un studiu efectuat in Ghouta de Est la…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…