Un spital a cumparat patuturi pentru pediatrie la pret urias, si ii si pun in pericol pe copii

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul a fost semnat de vechea conducere a unitatii medicale. In plus, noile patuturi au grilaje prea mari, prin care copii de 2-3 ani se pot strecura usor. Iar muchiile drepte ii pot rani pe bebelusi. Atanasoaie Cristina, manager al Spitalului Neamt: „Este vorba de un proiect mai vechi, de reabilitare…

- Publicatia britanica The Telegraph a analizat situatia prin care trece Simona Halep, la scurt timp dupa ce contractul cu Adidas a expirat. Sportiva noastra este primul numar 1 din istoria tenisului ce a evoluat cu un echipament "no name", iar situatia s-ar putea repeta si la Australian Open.…

- Presedintele Donald Trump a inlocuit de pe moneda prezidentiala o expresie care atesta unitatea poporului american cu sloganul sau de campanie. De asemenea, Trump a modificat forma monedei pentru a-si inscrie pe ea numele cu caractere mai mari decat o facusera predecesorii sai. Asa numita…

- Presedintele SUA Donald Trump, care si-a manifestat sprijinul pentru manifestatiile care au loc de joi in Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si infometate" din SUA, a afirmat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe iranian, relateaza AFP.…

- In luna octombrie a anului trecut, Sophia - un robot umanoid creat de David Hanson - a primit cetatenie in Arabia Saudita. A fost o premiera mondiala. La varsta de 19 luni, Sophia sustine ca are planuri mari pentru urmatoarea perioada din viata ei probabil nelimitata in timp. "Mi-ar placea…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Donald Trump informeaza ca s-ar putea baza mai mult pe arsenalul sau nuclear pentru a contracara atacuri non-nucleare. "Puterea fara rival este calea cea mai buna de aparare" a declarat presedintele Statelor Unite. Informatia a fost oferita presei chiar de presedintele Donald Trump care a…

- Obligatia de plata a taxei de clawback pentru firmele producatoare de medicamente derivate din sange uman sau plasma va fi suspendata, pe o perioada de doi ani, incepand din 1 ianuarie 2018, anunta Ministerul Sanatatii. Decizia a fost luata printr-o ordonanta de urgenta emisa, joi, de Guvern.…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, marti, o rezolutie a Fidesz de respingere a decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigrantilor in toate statele membre ale Uniunii Europene. Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva, parlamentarii…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Nu este clar de ce, dar ceea ce pare tot mai clar este ca marile corporatii din domeniul IT lasa utilizatorii deseori descoperiti in faza piratilor Internetului, chiar daca vulnerabilitatile sunt simple si clare.Apple este cel mai recent exemplu, desi ei nu au in general probleme, in afara…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Registrul Auto Roman (RAR) informeaza ca a inchis, in doar o luna si jumatate, peste 200 de service-uri care nu aveau autorizatie de functionare. In plus, a suspendat activitatea altor zeci de ateliere auto si a dat amenzi in valoare pe peste jumatate de milion de lei. Au fost inchise mai…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…

- Desi este aproape imposibil sa intri in posesia unei masini Tesla Model 3 pe parcursul urmatorului an din viata ta, autoturismul a obtinut o certificare importanta, scriu cei de la Playtech. Sunt multe motive sa visezi la un Tesla Model 3. Multi si-o doresc pentru simplul fapt ca este cea…

- Romania isi sarbatoreste aniversarea pe 1 decembrie. Orice parere ai avea despre ea, din aceasta tara au pornit oameni cu o minte geniala. Acestia sunt acei inventatori si creatori de care sa fii mandru. Romania a dat multi oameni de stiinta ilustri in medicina, tehnologie, aviatie, inginerie…

- Atacul comis vineri impotriva unei moschei in estul Egiptului s-a soldat cu 305 de morti, printre care 27 de copii, potrivit unui nou bilant al procurorului general egiptean dat publicitatii intr-un comunicat la televiziunea de stat, informeaza AFP. Bilantul precedent difuzat de autoritatile…

- Un nou telescaun a intrat joi in probe in statiunea Straja, din Valea Jiului. Instalatia de transport pe cablu va asigura legatura intre cabana veche si Varful Mutu (1.737 m), ceea ce va permite schiorilor sa poata folosi trei dintre cele mai bune partii din zona: Lupului, Canal si Mutu.…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Cercetatorii sustin ca in 2018 un miliard de oameni ar putea suferi in urma unor cutremure devastatoare aparute ca rezultat al incetinirii rotatiei Pamantului, scriu cei de la Playtech. Dr. Roger Bilham de la Universitatea din Colorado si Rebecca Bendick de la Universitatea din Montana au…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Moneda nationala incheie saptamana doborat, dupa ce a inceput-o la cel mai scazut nivel din istorie, in urma masurilor fiscale adoptate de Guvern, care arunca in aer mediul de afaceri, investitiile, salariile, ratele si preturile. Euro a crescut si vineri cu 0,03% fata de joi. Moneda europeana…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi. Calculul a fost facut de ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir.…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata, reluand explicatia ca nu detine informatii sau documente necesare clarificarii imprejurarilor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, fiind intrebat de cresterea monedei Euro, ca poate fi "un atac asupra leului", afirmand ca pe cursul de schimb valutar sunt actiuni speculative. "Pe cursul de schimb sunt actiuni speculative, fara indoiala, care sunt determinate…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi in Polonia, sambata seara, de Ziua Nationala a tarii, pentru sustinerea a ceea ce au numit "Europa alba". Evenimentul, care a cuprins mesaje xenofobe, simboluri de extrema dreapta si sloganuri religioase, a fost catalogat drept o "priveliste frumoasa"…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- Cel mai mare eveniment al reducerilor e la cateva saptamani distanta si e timpul sa-ti pui la punct cardul, preferintele si, mai ales, planul pe care vrei sa-l urmezi. Iata un ghid care sa te ajute sa te feresti de tepe si false reduceri. Vinerea Neagra 2017 va fi pe 17 noiembrie,…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Politia turca a efectuat raiduri impotriva unor presupusi sustinatori ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL) in sapte provincii si a retinut 94 de persoane, intre care 50 de cetateni straini, a relatat duminica agentia de presa de stat Anadolu. Dintre strainii retinuti, 39 erau cetateni…

- Mai multi elevi ai Colegiului National "Calistrat Hogas" din Piatra-Neamt au intrat in legatura directa radio cu un astronaut de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), in cadrul unui proiect NASA. Elevii, din clasele X-XII, sunt membri ai unui club de astronomie care functioneaza la nivelul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Daca pana acum era o dilema cand e cel mai asteptat eveniment cu reduceri in Romania, avem o data exacta direct de la cel mai mare retailer online, magazinul care a adus conceptul in piata noastra. "Vinerea Neagra" a ajuns la cea de-a saptea editie si este cel mai asteptat eveniment de shopping…

- Brexitul va face ca la granita Regatului Unit sa se lucreze la foc continuu. Un raport oficial al Oficiului National de Audit al Marii Britanii arata ca volumul de munca de la granite va fi imens pentru angajati. In conditiile in care forta de munca de la granite a scazut cu 4% in ultimii…

- Sezonul universitar a inceput de cateva saptamani, iar orasele importante au devenit si mai aglomerate pe masura ce studentii si-au facut aparitia. Si cum transportul in comun este deficitar in unele orase, multi studenti aleg sa isi cumpere o masina, mai ales cei care fac si naveta.…

- Coalitia de guvernare pare ca pregateste o noua schimbare a schimbarii. Dupa ce s-a laudat in campanie ca va elimina cu totul impozitul pe dividende, acum seful PSD spune ca se mai gandeste. Liderii PSD si ALDE s-au intalnit luni pentru a stabili decizii importante pentru buzunarul romanilor,…

- Huawei Mate 10 Pro e oficial de azi. Are un nume similar altor telefoane produse de Huawei, dar e putin mai mult decat restul modelelor, scrie Playtech.ro. Huawei Mate 10 Pro a fost prezentat oficial pe 16 octombrie, in Germania. Este inca un pas din partea companiei de-a spune ca este una…

- Cel putin 24 de militanti si sase soldati au fost ucisi duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale si de securitate au spus ca circa 20…

- Primul zbor comercial catre insula Sf. Elena, unde a fost exilat Napoleon Bonaparte, a aterizat sambata, cu o intarziere de 45 de minute. De fapt, intarzierea este de aproape un an, pentru ca de atunci se incearca inaugurarea acestei curse aeriene. Vantul puternic si pista prea scurta au pus…

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agentia Reuters. In Germania traiesc circa patru milioane de musulmani, dintre…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- Moneda europeana continua sa creasca si se apropie iar de pragul de 4,6 lei. Si lira sterlina s-a apreciat, insa dolarul si francul elvetian au scazut. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs valutar de 4.5915 lei pentru un euro, in crestere cu 0.13% fata de ziua precedenta.…

- Avocatul pentru drepturile omului, activistul social si liderul politic Martin Luther King III, aflat in premiera in Romania, a vizitat marti Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", fiind impresionat "de felul in care taranul roman a stiut sa se gospodareasca". Martin Luther King III…