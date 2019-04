Un spectacol jalnic Luni, la ultimul termen (care n-a mai fost ultimul) din procesul lui Liviu Dragnea, simpatizantii acestuia purtau pancarte sau simple foi de hartie cu mesaje bine ticluite (foarte probabil in laboratoarele de creatie ale Antenei 3); doua dintre aceste mesaje mi-au atras in mod deosebit atentia: "Romania, nu-ti mai devora patriotii!" si "Dragnea in libertate/ Opriti fosta Securitate". Sunt sloganuri simptomatice pentru operatiunile de propaganda p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

