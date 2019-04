Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Keith Flint, modelul si DJ-ul japonez Mayumi Kai, a reactionat in urma mortii solistului de la The Prodigy. Potrivit unor apropiati, muzicianul suferea de depresie, iar starea i-ar fi fost agravata recent.

- Christian Bach a murit in urma unui stop cardio-respirator, insa problemele de sanatate ale actriței de telenovele erau cunoscute de ceva vreme. Actrița de origine argentiniana se retrasese din lumina reflectoarelor in urma cu un an. Soțul Christinei Bach, actorul Humberto Zurita, este cel care a…

- O crima teribila a inspaimantat lumea in vara anului 2016, in Irlanda! Alan Hawe, in varsta de 40 de ani, fost director de școala, și-a ucis cu bestialitate soția profesoara și cei trei fii ai sai in varsta de 13, 11 și 6 ani.

- Andrea Bertozzi, un politist de frontiera elvetian, a trecut în 2002 printr-un adevarat cosmar dupa ce sotia sa, gravida, a fost asasinata de un român si de complicii acestuia.Andrea Bertozzi vrea la 44 de ani sa se lanseze în politica în Elvetia, candidând pentru Marele…

- Un barbat din India a fost mușcat de un șarpe veninos, iar imediat dupa incidentul neplacut, acesta a facut un gest halucinant. Barbatul și-a mușcat soția de mana, pentru ca iși dorea foarte mult sa moara amandoi odata.

- Steve Bean a murit dupa ce s-a luptat cu o forma rara de cancer, scrie ciao.ro. Actorul si comediantul a decedat la varsta de 58 de ani, din cauza cancerului foselor nazale si al sinusurilor paranazale. Citeste si Rowan Atkinson se retrage din actorie. De ce face "Mr. Bean" pasul in spate…

- Sara Magdalena Zimmer, soția lui Jean Zimmer, fundașul echipei germane Fortuna Dusseldorf, a avut parte de un soc pe Instagram. Frumoasa blondina, care lucreaza ca antrenor de fitness, are foarte mulți admiratori pe celebrul site de socializare, iar unii dintre acestia ii fac probleme. Femeia a fost…

- Incercare grea pentru un tanar de 34 de ani din Timisoara, tata a unui copil de patru ani. Valentin a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer, iar pentru tratament are nevoie de 100.000 de euro. In trei zile de la lansarea unei strangeri de fonduri s-au adunat 32.000 de euro, dar mai e nevoie de…