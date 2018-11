Stiri pe aceeasi tema

- Un militar a murit, astazi, electrocutat, in timpul pregatirilor pentru parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Accidentul s-a intamplat in timp ce militarul se afla pe un tanc in Gara Alba Iulia si participa la descarcarea unor tancuri pentru parada de Ziua Nationala, scriu jurnalistii de la Mediafax.…

