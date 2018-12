Un soldat din Coreea de Nord a dezertat şi s-a refugiat în Coreea de Sud Soldatul nord-coreean a fost vazut cand se indrepta spre Coreea de Sud pentru ca apoi sa treaca granita, au precizat conducatorii armatei sud-coreene. Incidentul a avut loc dupa ce le doua Corei au retras posturi de garda de-a lungul granitei pentru a dezvolta increderea intre cele doua natiuni. Astfel de dezertari sunt rare, insa in ultimii ani s-au inmultit, uneori crescand tensiunile de la o granita fortificata. Soldatii nord-coreeni si-au impuscat in repetate randuri colegii care au fugit. Armata sud-coreeana a informat ca soldatul va fi investigat si ca nu au existat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

