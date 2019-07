Stiri pe aceeasi tema

- "Un soldat a fost grav ranit" cand un kamikaze a luat ca tinta miercuri dimineata vehiculul blindat in care se aflau el si alti doi militari croati, a declarat presei la Zagreb ministrul croat al apararii, Damir Krsticevic."Viata sa este in pericol", a precizat el, adaugand ca ranile celorlalti…

- 'Patru persoane au fost ucise si alte 16 ranite in urma unei explozii azi (vineri) la Kabul', a indicat pe Twitter un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Sanatatii, Wahidullah Mayar, adaugand ca toate persoanele ranite au fost internate in spital. Bilantul de patru morti a fost confirmat…

- Un atac cu masina-capcana si cu arme de foc in capitala Kabul s-a incheiat luni dupa aproape 11 ore, soldandu-se cu cel putin sase morti, printre care si doi politisti, relateaza AGERPRES.Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…

- "La 7.50 (3.20 GMT), a avut loc prima explozie a unei bombe magnetice plasate sub un autobuz ce transporta oficiali de la Universitatea din Kabul", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi. "Un moment mai tarziu, alte doua bombe artizanale…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP citat de Agerpres.roDeflagratia s a produs in jurul orei locale 08:40 04:10 GMT atunci cand un automobil…

- Cel putin patru afgani au fost ucisi vineri la Kabul in explozia unei masini-capcana care viza un convoi militar strain, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Interne afgan, transmite AFP. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 08:40 (04:10 GMT) atunci cand un automobil incarcat…

- Intr-un comunicat, UNAMA mentioneaza ca 'examineaza cu atentie acuzatiile privind posibile pierderi civile in urma operatiunilor aeriene efectuate de catre fortele militare internationale impotriva unor facilitati de fabricare a drogurilor'. Pe langa aviatia afgana, doar armata americana efectueaza…