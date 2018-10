Stiri pe aceeasi tema

- Un terorist sinucigas a ucis, miercuri, doi cetateni afgani si a ranit cel putin trei soldati straini si alti doi civili, în apropierea celei mai mari baze militare americane din Afganistan, conform oficialilor guvernamentali, scrie Reuters.

- Avionul de lupta F-35 s-a prabusit in jurul orei locale 12:00. Acesta este primul avion F-35 prabusit de la introducerea in serviciu a acestui aparat, cea mai nou si performant avion de lupta al Armatei americane. Pilotul avionului de lupta a reusit sa se catapulteze in Carolina de Sud,…

- Noua copii au fost ucisi in explozia unei bombe in provincia afgana Faryab, in nordul tarii, transmite sambata dpa, citand oficiali afgani. Explozia a avut vineri seara, in districtul Sherin Tagab, a declarat Nadir Saeedi, membru al consiliului provincial, precizand ca alti patru copii au fost raniti.…

- Soldatul american ucis luni intr-un atac din interior in Afganistan este comandantul sergent major Timothy Bolyard, au transmis marti reprezentantii Pentagonului, adaugand ca incidentul este investigat de catre Statele Unite, relateaza Reuters.

- "Confruntarile continua. Zona este incercuita de fortele de securitate", a declarat purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Hashmat Stanikzai. Un responsabil la fata locului a confirmat acest atac cu conditia anonimatului.Mai multi barbati inarmati trageau asupra centrului de antrenament…

- Dublu atentat sangeros intr-o moschee, soldat cu zeci de morți și raniți. Atacul a avut loc vineri, in timpul unei slujbe. In timpul rugaciunii de vineri, doi atentatori sinucigasi s-au aruncat in aer in interiorul moscheii siite din Gardez, Afganistan. Atacul s-a soldat cu cel putin patru morti si…

- 'Am primit peste 70 de pelerini morti si raniti la spitalul civil din Gardez, insa bilantul risca sa creasca', a declarat pentru agentia de presa franceza un responsabil al serviciului de sanatate din provincia Paktia, Wilayat Khan Ahmadzai.La randul sau, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Soferul care a provocat accidentul de joi seara, de pe DN2C, din Buzau, soldat cu ranirea a 12 persoane, a fost retinut, vineri, si urmeaza sa fie prezentat magistratilor Judecatoriei Pogoanele cu propunere de arestare preventive. Barbatul era baut si dupa accident a fugit.