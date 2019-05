Stiri pe aceeasi tema

- O femeie militar albaneza care participa la exercitii ale NATO in Letonia a fost ucisa luni in explozia unei mine din Al Doilea Razboi Mondial, in timpul unei misiuni de deminare, a anuntat armata letona, informeaza AFP.

- Comicul de stand-up britanic Ian Cognito a murit in timpul unui spectacol in sudul Angliei, informeaza dpa. Serviciul de ambulanta local a indicat vineri ca a fost chemat la barul The Atic din Bicester joi...

- Gruparea de trafic de droguri in care este implicat și Mihai Pleșu, fiul cel mare al filosofului Andrei Pleșu, avea un mod de operare foarte clar stabilit. Potrivit procurorilor DIICOT Iași, activitatea de comercializare se desfașura in cluburi din Iași, in timp ce producerea și aprovizionarea cu droguri…

- Epava unei nave de comert, cu o vechime de 500 de ani, a fost descoperita pe fundul Marii Nordului de o echipa de specialisti din Olanda in timpul unei operatiuni de cautare a unor containere, a anuntat miercuri ministerul olandez al Culturii.

- Luni, 18 Martie a.c., in jurul orei 16.30, un echipaj de jandarmerie, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflat intr-o acțiune de prevenire și combatere a braconajului piscicol, in colaborare cu lucratori din cadrul A.N.P.A. Timișoara, au depistat pe malul raului Mureș, in zona localitații…

- Miercuri, 13 Martie a.c., in jurul orei 18.00, un echipaj de jandarmerie, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, a depistat pe malul raului Mureș, in zona localitații Milova, o femeie și un barbat ce pescuiau ilegal, folosind trei plase din fir textil tip setca și monofilament, cu lungimea…

O Biblie veche de 1.200 de ani a fost descoperita in sud-estul Turciei in cadrul unei operatiuni de combatere a contrabandei, a anuntat marti biroul de presa al guvernatorului local, citat de DPA, potrivit agerpres.ro.