Un software romanesc care ajuta firmele la implementarea noului regulament european de protectie a datelor

- In aproximativ patru luni va intra in vigoare ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), iar firmele ar trebui sa inceapa sa lucreze la modificarile cerute de acest regulament. Am stat de vorba cu specialisti IT care au dezvoltat un soft care ajuta la aplicarea noilor reguli de protectie…

- Intr-un raport publicat azi, exact in momentul in care difuzam si noi acest material, GRECO, organismul anti-coruptie al Consiliului Europei anunta ca Romania a facut „progrese foarte limitate“ in implementarea recomandarilor facute pentru prevenirea si combaterea coruptiei in cazul membrilor Parlamentului,…

- Harti, tablouri, poze, cataloage de moda si cam tot ce are o reprezentare grafica pot fi mai usor accesibilie pentru nevazatori cu ajutorul unei solutii tehnologice create de o echipa de romani. Cum functioneaza THATS (Touch & Hear Assistive Teaching System), aplicatia care vrea sa inlocuiasca persoana…

- Implementarea celor patru protocoale, semnate de reprezentanții politici ai Chișinaului și Tiraspolului pe 25 noiembrie 2017, la Tighina, reprezinta o prioritate pentru noul vicepremier pentru Reintegrare

- Unele dintre cele mai raspandite sisteme de securitate de pe internet care are menirea de a preveni non-oamenii sa acceseze site-urile a fost infrant de un nou tip de inteligenta artificiala, transmite Descopera . CAPTCHA sunt acele teste online frustrante care te pun sa transcrii litere si cifre…

- Deputatul social democrat Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, solicitandu-i sa prezinte strategia de revitalizare a obiectivelor culturale din mediul rural. Read More...

- Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea "solutiei celor doua state", Israel si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, MAE reitereaza…

- Aceasta este lectia anticoruptie la nivel european a magistraturii din Romania - a fost reactia procurorului general Augustin Lazar, cu privire la protestele judecatorilor si procurorilor in cazul modificarilor la legile Justitiei, potrivit Agerpres.

- Exporturile ar putea fi intermediate de o companie de stat. Ministerul Economiei vrea sa inființeze Casa de Comerț, societate care va ajuta mai ales agricultorii și firmele mici sa-și gaseasca clienți externi. Paradoxal, insa, bugetul pregatit pentru promovarea produselor romanești la targurile internaționale…

- Presedintele Federatiei Romane de Rugby (FRR), Alin Petrache, a declarat, pentru AGERPRES, ca anul 2017 a fost unul bun pentru sportul cu balonul oval romanesc, FRR fiind singura federatie la sporturi pe echipe care a castigat un campionat european. ''Incheiem un an bun, iar din punct de vedere competitional,…

- Adoptarea rapida a serviciilor cloud și lipsa unor strategii de securitate bine definite pun organizațiile in postura de a se lupta pentru pastrarea controlului asupra datelor lor, in contextul creșterii numarului de servicii și aplicații. Conform unei cercetari recente realizate de Kaspersky Lab, 35%…

- Recentele masuri fiscale (mutarea contributiilor de la angajator la angajat si impozitul pe cifra de afaceri pentru firmele cu venituri sub 1 milion de euro) ar putea aduce scaderi de salarii in IT si mai putine angajari in 2018, este de parere presedintele Asociatiei Patronale a Industriei de Software…

- Consorțiul condus de Siveco va furniza Directoratului General al Comisiei Europene pentru Taxe și Vami (DG TAXUD) servicii de suport pentru programele de instruire in domeniul vamal și al taxelor, soluții de eLearning și de comunicare, care vizeaza toate statele membre. In contextul intrarii…

- Inca de la prima aparitie a smartphone-urilor Nokia cu Android pe piata, HMD Global a promis ca va pastra sistemul de operare cat mai „pur” posibil pe acesta si ca va oferi actualizari rapide. In timp ce Android-ul curat este atat un avantaj, cat si un dezavantaj pentru dispozitivele Nokia, la capitolul…

- Federica Mogherini, sefa diplomatiei europene, sustine ca exista un suport total la nivel european in ceea ce priveste intentia de a numi Ierusalimul capitala Israelului si a viitorului stat palestinian, scrie BBC .

- Europarlamentarul roman Monica Macovei i-a transmis o scrisoare comisarului european pentru Sanatate Vytenis Andriukaitis, cerandu-i sa intervina rapid pentru solutionarea crizei de imunoglobuline cu care se confrunta sute de bolnavi din Romania. Macovei ii explica oficialului UE ca este vorba de o…

- Din primavara anului viitor, in Romania, la fel ca in Europa, va intra in vigoare un alt regulament referitor la protectia datelor cu caracter personal. Firmele timisorene au fost invitate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis sa afle care sunt noile reguli.

- Sectorul IT&software romanesc, unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei, tinde sa devina ringul marilor jucatori internaționali, in condițiile in care tot mai multe startup-uri romanești, intreprinderile mici și mijlocii, se confrunta cu condițiile tot mai vitrege din piața, provocate pe…

- Power Net Consulting Romania a devenit Partener Gold al Forcepoint - companie americana care ofera servicii de securitate web, e-mail, date si solutii de securitate mobile. Parteneriatul a fost realizat de Power Net Consulting pentru a putea oferi clientilor sai cele mai noi si eficiente solutii…

- Mii de persoane și sute de vehicule au fost verificate de polițiștii romani specializați in arme, explozivi și substanțe periculoase, in cadrul operațiunii Western Balkans - Operation Calibre. "Poliția Româna și autoritațile din țarile membre Europol au…

- Implementarea masurii de plata defalcata a TVA (split TVA) va scadea sansele de redresare a companiilor aflate in insolventa sau faliment si incalca prevederile comunitare, atrag atentia specialistii in proceduri de insolventa. "Firmele in insolventa si faliment vor fi afectate de initiativa…

- Relu Martiș, din Cluj, ne intreaba cine elibereaza cardul european de sanatate și daca autoritatea respectiva are dreptul sa refuze eliberarea acestui document. RASPUNS: Potrivit legii , cardul european se elibereaza pe cheltuiala asiguratului, de catre casa de asigurari de sanatate, la care acesta…

- Facebook a inceput testarea acestui software in Statele Unite in luna martie, cand compania a inceput sa scaneze continuturile si comentariile de pe retea care ar contine fraze ce ar putea semnala o iminenta tentativa de sinucidere. Facebook nu a dezvaluit prea multe detalii tehnice ale acestui program,…

- Comisarul european pentru sanatate, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a subliniat joi "responsabilitatea morala" a oponenților vaccinarii, pe care i-a invitat "sa faca turul cimitirelor europene" și sa-i "viziteze pe copiii afectați de poliomielita", relateaza AFP. "Aceste mișcari antivaccinare nu știu…

- "Acest onorant premiu reprezinta o recunoaștere publica din partea unui cotidian (n.r. Bursa) cu un extraordinar impact in mediul de afaceri, a efortului constant depus de mine, in ultimii 10 ani, de a susține și promova capitalul romanesc, un veritabil motor de creștere economica și un pilon de…

- Turismul romanesc este in creștere cu aproximativ 10% in 2017, conform datelor oficiale, iar numarul total al turiștilor care aleg destinații din Romania se estimeaza ca va depași in acest an 12 milioane, o valoare care nu a mai a fost atinsa din anul 1990, susține prim vicepreședintele Asociației…

- Firmele romanesti care vor avea obligatia respectarii noului regulament european privind protectia datelor personale (GDRP), asa cum sunt magazinele on-line de exemplu, au la dispozitie un Ghid PDF orientativ de aplicare a GDRP, realizat de statul roman.

- Uscarea rufelor in balcoanele deschise sau batutul covoarelor in spatele blocului vor fi sancționate in municipiul Buzau, de la 1 decembrie, cu amenzi cuprinse intre 500 și 1.000 de lei , potrivit prevederilor unui nou regulament de conviețuire sociala votat joi de Consiliul Local Municipal (CLM)…

- Drumul european s-a umplut cu tone de grau dupa ce o autobasculanta s-a rasturnat, in miercuri seara, in jurul orei 22.30, intre Calimanești și Haret. Șoferul a spus ca i-a pocnit o roata și de aceea s-a rasturnat. Polițiștii, jandarmii și reprezentanții SVSU Marașești au avertizat șoferii…

- Guvernul a modificat, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerintele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi autorizate. Potrivit…

- IBM anunta o noua platforma software IBM Cloud Private pentru a ajuta firmele sa valorifice miliarde de dolari din investitiile tehnologice în date esentiale si aplicatii si pentru a extinde instrumentele native cloud catre cloud-urile publice si private. IBM duce mediile native cloud…

- Autoritatile publice si companiile private care prelucreaza date cu caracter personal sunt obligate sa numeasca un operator responsabil, iar acesta trebuie sa lucreze direct cu conducerea organizatiei si sa aiba un statut special, iar, in mod ideal, acesta ar trebui sa fie un jurist cu cunostinte IT,…

- Ulterior, in perioada 22 - 24 noiembrie, o delegatie a municipalitatii va merge la Sevilla pentru a participa la primul forum mondial al autoritatilor locale, unde au fost invitati reprezentanti a 100 de orase din lume. Intr-o scrisoare trimisa de primarul din Sevilla se precizeaza ca Iasul a fost ales…

- Dell EMC extinde portofoliul de stocare midrange [i] cu doua noi echipamente SC All-Flash data storage arrays, împreuna cu actualizari software cheie pentru Dell EMC Unity, destinate cresterii eficientei si economiilor de costuri pentru fluxuri de lucru mixte de tip bloc si fisier. …

- Firmele din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (IT) din Romania vor suporta costuri salariale cu angajatii din acest sector cu 15% mai mari in anul 2018, fata de ianuarie 2017, ca urmare a masurilor fiscale anuntate recent de Guvern, de mutare a contributiilor sociale de la angajatori…

- Companiile din Romania au cautat sa angajeze peste 420.000 de persoane in primele noua luni din 2017, acestea publicand 114.000 de anunturi pentru a acoperi pozitiile deschise, dintre care aproape 40.000 au fost numai in trimestrul trei, potrivit datelor transmise marti de eJobs Group. …

- Unii utilizatori de iPhone-uri, care și-au instalat ultima versiune de iOS, au descoperit un bug care corecteaza automat litera mica „i” cu „A” urmat de semnul intrebarii. Utilizatorii care folosesc cel mai recent software de mobil, iOS 11.1, lansat marțea trecuta și dotat cu sute de emoji noi, au și…

- Din luna mai 2018, adolescenții care nu au implinit 16 ani risca sa nu mai poata intra pe pagini de social-media și pe site-uri care solicita datele personale, scrie adevarul.ro. Este vorba de transpunerea in legislația tuturor țarilor UE a noului Regulament privind Protectia Generala a Datelor. Potrivit…

- Adolescenții care nu au împlinit 16 ani risca, de anul viitor, sa nu mai poata intra pe pagini de social-media și pe site-uri care solicita datele personale. Este vorba de transpunerea în legislația tuturor țarilor UE a noului Regulament privind Protectia Generala a Datelor,…

- La nivel mondial, doar 9% dintre companii respecta regulamentul european pentru protectia datelor, care va intra in vigoare in 2018. General Data Protection Regulation sau, pe scurt, GDPR, este cea mai mare schimbare legislativa la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani si va aduce amenzi de…

- “Reteaua a primit functionalitati foarte avansate specifice 5G, facem astfel practic legatura intre 4G si 5G”, a spus Buliga, care a realizat un test live in cadrul conferintei cu un terminal Samsung Galaxy S8 Plus. In cadrul testului telefonul a descarcat date la o viteza de peste 740 Mbps. Terminalul…

- Facebook a primit o lovitura marti, cand un consilier de la Curtea Europeana de Justitie a afirmat ca autoritatile pentru protectia datelor personale din UE au dreptul sa ia masuri impotriva companiei, daca aceasta incalca legislatia referitoare la confidentialitate, relateaza Reuters.Facebook…

- EY anunța colaborarea cu UiPath, furnizorul de soluții software de automatizare a proceselor (RPA) și de automatizare inteligenta (IA), prin care dorește sa ajute organizațiile de la nivel global sa implementeze și sa beneficieze de avantajele tehnologiei RPA. Astfel, EY pune la dispoziția…