Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Aseara, la ora 23.00, la intersectia bulevardului Unirii cu strada Progresului din municipiul Baia Mare s-a produs un accident de circulatie cu pagube materiale iar soferul implicat a parasit locul faptei. Acesta a fost identificat la scurt timp de catre politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul…

- Urmarire ca-n filme in Arges. In urma cu putine momente un barbat a fost prins de oamenii legii si a fost dus la sectia de Politie din Valea Ursului pentru a da declaratii. Totul a pornit de la un apel faicut de o doamna catre o firma de taxi pentru a solicita o masina la Calinesti. De aici incep…

- S-a dat alarma in aceasta seara in municipiul Dej! Un șofer care s-a facut ca nu vede semnalele oamenilor legii a fost oprit in zona strazii Crangului, dupa o cursa de aproape 30 de kilometri! Polițiștii din Beclean au fost cei care au incercat sa il opreasca pe șofer, dupa ce acesta ar fi efectuat…

- Un șofer, in varsta de 27 de ani, a fost oprit de catre polițiști pentru nerespectarea regimului de circulație pe drumurile publice. S-a constatat ca acesta avea permisul suspendat. Dupa cateva ore, acelașu șofer a fost reșinut pentru 24 de ore.

- Urmarire ca-n filme pe strazile Capitalei pentru prinderea unui sofer fara permis, care nu a oprit la semnalele politistilor. Tanarul de 27 de ani a incercat sa fuga de oamenii legii izbind cu masina sa autoturismul agentilor. Focurile de avertisment si cele trase in cauciucuri nu l-au convins sa traga…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Au fost focuri de arma vineri dupa amiaza in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor, ba mai mult, a incercat sa fuga izbind intentionat cu masina sa autoturismul oamenilor legii, potrivit…

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Un barbat de 27 de ani a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie. Ulterior, tanarul ar fi primit sprijin din partea mai multor rude, inarmate cu arme albe si alte obiecte contondente.

- Autoturismul bihoreanului s-a oprit pe șoseaua de centura, in zona sensului giratoriu de pe strada Podului, și nu am putut fi pornit. Un scenariu negru pentru orice șofer, mai ales ca temperatura de afara era negativa și ningea. In ajutorul barbatului au sarint insa doi polițiști,…

- Mai multe persoane au fost ranite și doua și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs duminica, 25 februarie, in jurul orei 17 pe soseaua Cluj-Napoca – Oradea, in comuna Poieni. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei…

- Scene demne de scenariul unui film s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un autovehicul condus de un tanar beat crita. Politistii, a caror masina, un VW Polo, a fost lovita intervenisera in ajutorul unui alt echipaj…

- Un tanar din Brașov a fost incatușat sambata dimineața, dupa ce polițiștii l-au urmarit ca in filme prin centrul Municipiului Cluj-Napoca. Tanarul, in varsta de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, nu a oprit la culoarea roșie a semaforului din Piața Lucian Blaga, fiind observat de echipajul…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Urmarire ca in filme sambata dimineața in centrul municipiului Cluj-Napoca, un autoturism BMW fiind urmarit in trafic de mașini de poliție. Asta dupa ce noaptea trecuta un alt șofer ”cascador” a aterizat cu mașina in giratoriul din Maraști.

- La data de 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii de siguranta publica din Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Barbatul al carui nume se aude in celebrul clip “Cristi, ba, Cristi!!” a primit o veste extraordinara de la procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Motru. Dosarul in care se faceau investigatii dupa ce ar fi condus un autoturism, avand acest drept suspendat, a fost clasat. Surse susțin…

- Tânarul nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Politistii din cadrul Biroului Rutier Dej au dispus luni retinerea unui tânar, în vârsta de 21 de ani, din Dej, cercetat pentru infractiuni rutiere. „La data de 17 februarie a.c. în…

- Politistii rutieri au retinut pentru 24 de ore un tanar depistat la volanul unui autoturism, care nu a oprit la semnalele acestora si care a fost implicat, ulterior, intr-un accident rutier cu pagube materiale. Tanarul nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Luni, 19 februarie,…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat sambata, 17 februarie, in jurul orei 23, un tanar de 23 de ani, din Fizeșu Gherlii, in timp ce conducea un autovehicul pe DC 23, din localitatea Nasal, comuna Țaga, fiind sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Tragedie fara precedent in Italia. Un sofer in varsta de 96 de ani si-a pierdut viata in urma unui impact puternic dintre autoturismul pe care il conducea, in care se mai afla si o romana, si un altul, care circula regulamentar.

- Un tanar din Targu Jiu s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de politisti la volanul unui autoturism radiat din circulatie inca din 2014. El a fost oprit in trafic, pe DN 66, pe raza localitatii Bumbesti Jiu. Sof...

- Un iesean beat crita a incercat sa fuga de o masina a Politiei de Frontiera, insa a fost prins in cele din urma, dupa o urmarire ca in filme. Politistii de la punctul Tutora au facut semn unui autoturism aflat in trafic sa traga pe dreapta, insa soferul acestuia, dupa ce a incetinit, a calcat pedala…

- Polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a accelerat, trecand chiar pe roșu și incalcand toate regulile de circulație. In cele din urma a pierdut controlul autoturismului, a lovit doua mașini și a ranit grav o persoana care a fost transportata de urgența de Smurd la spitalul…

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Un sofer din China a scapat ca prin minune dintr-un accident pe care singur l-a provocat din neatenție.Barbatul si femeia cu care se afla in masina au cazut cu masina de la etajul doi al unei parcari, iar intreaga intamplare a fost inregistrata pe camerele de supraveghere, scrie

- Un barbat de 35 de ani din comuna Fizesu Gherlii, care circula cu o mașina pe șoseaua Gherla – Cluj, a fost oprit de polițiști la Jucu. S-a intamplat miercuri, 7 februarie, in jurul orei 13,30. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca mașina era radiata din circulație de mai bine de o jumatate…

- Ieri seara, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Drobeta Turnu Severin, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturismului, moment in care conducatorul acestui

- Un barbat care s-a urcat la volan mort de beat a refuzat sa traga pe dreapta la semnalul oamenilor legii si s-a angajat intr-o urmarire cu politistii.Incidentul la care a participat un echipaj de polițiști de la Secția de Poliție Rurala Galanești a avut loc marți seara, in jurul orei 21.25, in timp…

- Joi, 1 februarie, politistii Serviciului Rutier au desfasurat activitati de supraveghere a traficului pe D.J.186. In jurul orei 16.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism condus de un barbat pe raza localitatii Oncesti. Intrucat persoana de la volan a ignorat semnalele…

- Un sofer moldovean a accidentat mortal aseara, pe raza comunei Banca, un barbat in varsta de 38 de ani, care se deplasa pe marginea carosabilului, cu o biblicleta alaturi. „Politistii Municipiului Barlad, au fost sesizati aseara, la ora 19.50, prin apelul de urgenta 112, despre producerea unui accident…

- Scene șocante au avut loc luni seara, in plina strada, la Targu-Jiu. In jurul orei 20.00, in apropierea stației de taxi de la Paralela 45, dupa o urmarire in trafic, mai multe persoane s-au coborat din doua mașini și au inceput sa-și sparga reciproc parbrizele. Avariate au fost un autoturism…

- Polițiștii suceveni au urmarit pe o distanța de cațiva kilometri o mașina care circula cu 129 km/h, la volanul acesteia aflandu-se un șofer beat. In dupa amiaza zilei de sambata, in timp ce acționa pe DN 29, la ieșirea din comuna Dumbraveni, o patrula din cadrul Poliției orașului Salcea, a efectuat…

- Incidentul s-a petrecut pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat. Un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- Urmarire ca in filme intre polițiști și doi fotbaliști beți crița. Au proptit mașina intr-un leagan pentru copii. Protagoniștii sunt atacantul Florin Calin si fundasul central Razvan Dulap, de la Școlar Reșița (Liga 3). Calin (19 ani) și Dulap (22 de ani), fotbalist cu 4 meciuri in Liga 1, fost la ASA…

- Accident incredibil pe o autostrada din Statele Unite, unde un sofer neatent a lovit o masina remorcata si a zburat la propriu peste camionul care o tracta.Imaginile au fost surprinse de camera de supraveghere a unei masini de politie.

- O politista de la Politia Locala din Ploiesti a fost acrosata cu masina de un sofer oprit de oamenii legii in trafic. Barbatul a refuzat sa coopereze cu oamenii legii si a demarat in viteza.

- Polițiștii au oprit pentru control la Jucu de Sus un șofer, care s-a dovedit a fi consumat bauturi alcoolice inainte sa urce la volan. S-a intamplat joi, 17 ianuarie, in jurul orei 18. Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au oprit barbatul de 37 de ani, din Sic,…

- „La data de 16 ianuarie a.c., în jurul orei 21:00, un barbat, de 60 de ani, din Turda, în calitate de conducator auto a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe strada Constructorilor, din Turda. Dupa accident, acesta a fugit de la fața locului,…

- Un galatean este anchetat penal pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta alcoolului dupa ce s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul masinii pe care o conducea, acrosand un autoturism care circula in fata sa.

- Un șofer in varsta de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața intr-un accident rutier produs marți dupa-amiaza pe șoseaua Dej – Bobalna, in zona localitații Razbuneni. Decedatul, un barbat din Bobalna, conducea un autoturism care a intrat in coliziune violenta cu o autoutilitara, iar medicii nu l-au…

- Scene uluitoare in județul Iași, unde un preot beat a fost incatușat de Poliție, dupa o urmarire ca-n filme. Bine „aghesmuit”, barbatul cu sutana s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a vrut nici in ruptul sa sufle in etilotest. Mai mult, cel aflat la volan a fost raspopit. I-a injurat de toți sfinții…

- Un tata cauta dreptate pentru moartea fiului sau, intr-un accident auto, de peste 10 ani. Omul face acuzatii grave: vorbeste despre incompetenta si musamalizarea unor probe esentiale de catre anchetatori. Parintele indurerat s-a adresat instantei si cere reluarea intregii investigatii. El a cerut ajutorul…

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Un grav accident s-a produs azi-noapte pe DN10, chiar in fata fabricii de caramida din localitatea Satuc. Un sofer a pierdut controlul masinii, a intrat intr-o teava de gaze, dupa care s-a rasturnat. Conducatorul auto a fugit, iar langa masina a fost gasit cadavrul unei fetite. Politistii l-au descoperit…

- Un șofer este cautat de polițiiști deoarece ce a fugit, la scurt timp dupa ce a lovit un pui de caprioara, chiar in ziua de Craciun, pe raza localitații Strambu Baiuț. Cel care a salvat viața micuțului animal este un polițist, din Maramureș, agent principal de poliție Georgel Filip.

- A dat cu mașina peste fratele sau. Este vorba de un tanar de 23 de ani care și-a lovit fratele mai mare cu furgoneta pe care o conducea. Tragedia a avut azi noapte pe traseul dintre localitațile Capriana și Panașești.

- Traficul este oprit, duminica seara, pe drumul de acces dinspre Lupeni spre statiunea Straja, judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului din cauza drumului alunecos si a tamponat cu masina patru autoturisme parcate, transmite corespondentul MEDIAFAX.