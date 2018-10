Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer in varsta de 29 de ani din Suceava, cu permisul anulat, a fost grav ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un podeț, urmarit fiind de Poliție. In accident a fost ranit și un pasager din mașina, scrie Mediafax. Potrivit Inspectoratului de Poliție Suceava, barbatul in varsta de 29 de…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a ajuns in stare grava la spital, marți noapte, dupa ce a intrat cu Mercedesul pe care il conducea intr-un cap de pod, in timp ce incerca sa fuga de polițiști. In jurul orei 0.50 din noapte, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a facut semnal de…

- Un accident devastator a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, in localitatea Marginea, din Suceava. Un sofer de 19 ani a intrat cu masina intr-o locuinta, alaturi de el in masina mai aflandu-se alti trei tineri.

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum un minor de 15 ani, care a fost depistat, duminica dupa-amiaza, conducând un autoturism, fara a deține permis de conducere.Conform reprezentanților IPJ Cluj, minorul a fost observat de polițiști și somat sa traga pe dreapta. Adolescentul nu…

- Un tanar de 17 ani a fost surprins noaptea trecuta baut la volan, in timp ce se deplasa pe strazile din sectorul 2, anunta Brigada Rutiera a Capitalei. El nu a oprit la semnalele politistilor rutieri si a...

- Coliziunea dintre un barbat aflat pe bicicleta și un autoturism a dus la descoperirea faptului ca cel de la volan se afla sub influența alcoolului. Incidentul s-a produs luni dimineața, in jurul orei 08.45, pe strada Universitații din municipiul Suceava.Un barbat de 40 de ani, din comuna Moara, se…

- Un barbat de 51 de ani din Teiuș a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba la data de 25 iulie, in jurul orei 11.10, politistii rutieri din Teius l-au depistat pe un barbat de 51 de ani, din judetul Timis, in timp […]

- Un politist local din Arad a fost transportat la spital, vineri, dupa ce un sofer nervos, care a parcat intr-un loc nepermis, a trecut cu masina peste piciorul lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.