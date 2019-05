Un şofer UBER spune că a fost bătut de taximetrişti, dar i-a fost FRICĂ să cheme poliţia! “Mi-a dat un picior in abdomen. Au mai venit alti doi taximetristi, unul m-a tinut sa nu ma urc in masina. M-am zbatut, am sarit in masina. Unul din ei mi-a bagat un spray prin geam. Sincer, nu m-am adresat politiei fiindca stiam ca s-a dat acea ordonanta si nu am vrut sa fiu penalizat”, sustine omul. De frica, soferul a renuntat sa mai transporte persoane o perioada, pana cand se vor linisti apele. La fel au facut si altii, astfel ca sunt tot mai putini disponibili pentru aplicatii, scrie ProTV. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

