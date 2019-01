Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 21 de ani, din comuna Iancu Jianu, județul Olt, care a furat o mașina și un tractor din Italia, pe care apoi le-a folosit pentru a sparge zidul unei banci, de unde a sustras 120.000 de euro și un bancomat, a fost prins de polițiștii olteni.Potrivit unui comunicat transmis de Poliția…

- Politistii au depistat, in perioada 27 decembrie 2018 2 ianuarie, 68 de persoane care conduceau cu viteza excesiva pe soselele din tara, cea mai mare viteza inregistrata de radar fiind de 226 km h, pe A3, scrie digi24.ro.In perioada 27 decembrie 2018 2 ianuarie 2019, politistii Brigazii Autostrazi si…

- Alfa Romeo a anunțat vineri semnarea unui parteneriat cu Poliția Rutiera Ilfov, prin care instituția va utiliza un Alfa Romeo Giulia pe o perioada de 12 luni. Polițiștii rutieri vor folosi noua mașina in misiuni de patrulare pe autostrada A3 București - Ploiești, Drumul Național 1 și Centura Bucureștiului,…

- Un roman in varsta de 30 de ani a intrat in atenția oamenilor legii din Rimini, Italia, dupa ce a fost vazut de localnici cand trecea pe strada, in centrul orașului, cu un televizor mare in brațe. Carabinierii au fost sunați de trecatori. Oamenilor li s-a parut suspect ca romanul se plimba cu un televizor…

- Un șofer a fost reținut pentru 24 de ore de catre polițiștii Serviciului Rutier, dupa ce a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice, a accidentat trei persoane și a incercat sa induca in eroare polițiștii.

- Dorel Varga, un roman de 40 de ani, a fost condamnat la inchisoare, fiind acuzat de uciderea unui pensionar de 79 de ani. In schimb, o romanca suspectata de comiterea aceleiași crimea fost achitata de o instanța din Italia. Cuplul de romani sunt acuzați ca au batut, jefuit și inecat un pensionar de…

- Un roman in varsta de 33 de ani a fost arestat dupa un gest necugetat, el incercand sa ofere mita unor polițiști in capitala Italiei, Roma. Romanul, care se ocupa cu transportul ilegal de colete din Romania in Italia, a fost prins intr-o parcare de carabinieri, care i-au cerut actele de transport. El,…