Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman de TIR a fost dus de urgenta la spital, dupa ce s-a rasturnat pe autostrada, in Italia. Camionul a distrus atat parapetele lateral, cat si pe cel de pe axul soselei. Accidentul s-a produs miercuri de dimineata, in jurul orei 7.00, pe soseaua de centura a orasului Torino, intre iesirile…

- Un barbat din Lugoj si-a gasit sfarsitul pe o sosea din Franta. Accidentul s-a petrecut pe A63 in zona localitatii Bayonne, anunta sudouest.fr . Masina in care se afla lugojeanul era condusa de un alt roman, in varsta de 22 de ani si s-a izbit de unul dintre stalpii de sustinere ai unui pasaj dupa care…

- Un accident teribil a avut loc joi dimineata, 14 martie, pe autostrada A63, in Franta, in apropiere de localitatea Bayonne. Un TIR condus de un sofer roman... The post Șofer timișean de TIR mort in Franța, in urma unui teribil accident provocat de colegul sau (VIDEO) appeared first on Renasterea banateana…

- Un sofer roman de TIR și-a pierdut viața intr-un teribil accident produs pe Autostrada A1 din Italia, pe tronsonul Milano-Napoli, a relatat... The post Șofer roman de TIR mort in Italia, in urma unui teribil accident appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini groaznice au fost surprinse pe o autostrada din Germania, acolo unde un sofer roman a fost strivit in camioneta, dupa ce a intrat intr-un TIR. Patru accidente au avut loc pe acelasi tronson de autostrada, in doar doua ore. Pe A1, intre Bremen si Hamburg, o camioneta condusa de un sofer roman…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat la inchisoare cu executare in Franta, pentru un jaf nebun. 410.000 de euro, cu tot cu ... The post Sofer roman de TIR la inchisoare in Franta, pentru un jaf nebun: 410.000 de euro appeared first on Renasterea banateana .

- 424.000 de euro amenda pentru un sofer roman de TIR, in Franta. A recunoscut ca dependent de jocuri de noroc, in fata unui judecator care l-a condamnat la 4 ... The post 424.000 de euro amenda pentru un sofer roman de TIR, in Franta. E dependent de jocuri de noroc appeared first on Renasterea banateana…

- Un sofer de TIR roman a fost implicat intr-un accident in Anglia. A fost arestat dupa ce si-a bagat in coma colegul iar zeci de oameni au pierdut avionul. Surprizele nu se opresc aici, barbatul era sub influenta substantelor interzise.