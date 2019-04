Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer roman a fost condamnat la inchisoare in Franta pentru ca a trecut de 91 de ori punctele de taxare fara sa plateasca. Suma pe care o datoreaza? 10.000 de euro! In plus, compania care l-a angajat a declarat o dauna: 28.600 de euro!

- Un roman a avut parte de un tragic sfarșit in Italia. Barbatul, care mergea cu bicicleta, a fost lovit de un șofer despre care polițiștii spun ca, cel mai probabil, a adormit la volan. Tragedia s-a produs duminica dimineața, in jurul orei 06.30, pe o șosea din provincia Varesina. Romanul, care mergea…

- Zoltan Tamas, un roman de 38 de ani care a lucrat ca șofer pentru familia președintelui american Donald Trump, a fost arestat de autoritațile de imigrare din Statele Unite in urma cu opt luni. Anchetatorii au descoperit ca barbatul din Cluj era condamnat in lipsa in Romania, scrie cotidianul The New…

- Doi infractori au fost capturati, dar al treilea a reusit sa fuga. Romanul n-a mai stat pe ganduri: a fugit dupa hot si a reusit sa-l prinda. Tot el a filmat imaginile urmatoare, din momentul interventiei. Romanul de 28 de ani lucreaza in Franta la o firma de costructii. In aceasta dimineata…

- Evans s-a enervat dupa ce romanul, care lucreaza ca șofer de taxi, a intrat in fața lui, intr-un sens giratoriu, scrie antena3.ro. In momentul in care romanul a oprit, Evans și-a dat seama ca este strain dupa accent. „Strainii nu ar trebui lasați sa conduca in țara asta. Data viitoare cand…