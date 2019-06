Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca au aparut probleme la kilometrul 13+100, in directia Bucuresti-Constanta. Se lucreaza pentru remedierea acestora, dar reprezentantii CNAIR au transmis un mesaj important pentru toti soferii!

- Un tanar s-a prabușit pur și simplu la pamant din cauza caldurii. Evenimentul a avut loc in urma cu puțin timp chiar in fața Liceului Sportiv din Targu Jiu. La fața locului s-a deplasat o echipa de la Ambulanța Gorj care i-a acordat acestuia primul ajutor. Articolul FOTO: Un tanar a leșinat din…

- Un sofer roman de TIR a impuscat in ochi un coleg portughez, dupa ce s-au intrecut cu camioanele pe autostrada A10, in Italia, fiecare luptandu-se sa-l depaseasca pe celalalt prin orice mijloace.

- Vasile Mogos (26 de ani) a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, anunta site-ul Reggionline. Conform presei din Italia, Mogos a fost condamnat impreuna cu alti patru fosti colegi de la Reggiana, pentru o bataie petrecuta intr-un club de noapte, in decembrie 2016, potrivit mediafax.Vasile…

- Va place Beautiful? Inima salbatica? Si bogatii plang? Daca da, pregatiti popcorn si asezati-va comod. Daca nu, promitem ca o sa fim scurti si la obiect. Telenovela lui Icardi la Inter pare sa se fi incheiat, cel putin pentru moment. ...

- O tanara a fost gasita fara suflare pe un drum forestier, in apropiere de Reșița. Potrivit informațiilor publicate de Reper24.ro, tanara prezinta o lovitura in zona capului. Anchetatorii au gasit și mașina acesteia, abandonata in apropiere. Tanara in varsta de 29 ani, gasita moarta in padurea de la…

- Un barbat roman in varsta de 34 de ani a fost internat de urgența in aceasta dimineața la un spital din Torino dupa ce tirul pe care il conducea s-a rasturnat pe o autostrada din "Cizma". Accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a orașului Torino, intre localitațile Moncaleri și La Loggia. Vehiculul…

- Un roman stabilit in Italia și-a pierdut viața la doar 39 de ani. Marian Vraja a fost gasit fara suflare dupa ce a cazut din picioare pe o strada din orașul Mondragone. Marian a fost gasit mort de...